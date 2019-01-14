Hayatını Kabusa Çeviren Patronundan Görülmemiş Bir İntikam Aldı!
15 dakika önce
Çoğu çalışanın hiç sevmediği patronu için kurduğu intikam planları vardır.
Çoğu çalışanın hiç sevmediği patronu için kurduğu intikam planları vardır. Çalışma hayatlarını kabusa dönüştüren bu patronlardan bazı işçiler intikam almayı başarmışlar. Gelin patronlarından intikam almış çalışanlara birlikte bakalım.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 08:02 Kaynak: Youtube
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