Hayatını kaybeden 8 aylık bebeğe en acı veda

Karaman'da 8 aylık bebeğin 1 metrelik tabutunun üzerine konan oyuncağı görenleri duygulandırdı

KARAMAN - Karaman'da annesi tarafından emzirildikten sonra yatırıldığı yatağında fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 8 aylık Elif Türkan Balasarlı, gözyaşları arasında toprağa verildi. Elif bebeğin 1 metrelik tabutunun üzerine konan oyuncağı ise herkesi duygulandırdı.

Olay, dün ikindi saatlerinde Ali Şahane Mahallesinde bulunan evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Anne N.B., kızı 8 aylık Elif'i emzirdikten sonra uyuması için yatağına yatırdı. Bir süre sonra Elif'in fenalaştığını fark eden anne durumu sağlık görevlilerine bildirdi. İhbar üzerine eve çağrılan ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Elif bebek, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden Elif bebek için öğle namazının ardından Ahmet Yesevi Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

Baba kızının tabucunu kucağında mezarlığa götürdü

Namaza Elif bebeğin ailesi ve yakınları ile vatandaşlar katıldı. Namaz öncesi anne Nurcan Balasarlı, 8 aylık kızının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Kılınan namazın ardından baba Musa Balasar'da kızının 1 metrelik tabutunu eline alarak kendisi mezara kadar götürdü. Elif bebek daha sonra şehir mezarlığında toprağa verildi. Elif bebeğin Musa ve Nurcan Balasarlı çiftinin ikinci çocukları olduğu öğrenildi. Elif bebeğinin kusma sonucu nefes alamaması nedeniyle öldüğü üzerinde durulurken, kesin ölüm nedeni otopsi sonrası belirlenecek.