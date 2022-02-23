HAYATINI KAYBEDEN AKADEMİSYEN MEHMET CEM ALTUN İÇİN TÖREN - Son Dakika
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HAYATINI KAYBEDEN AKADEMİSYEN MEHMET CEM ALTUN İÇİN TÖREN

23.02.2022 12:35
HAYATINI KAYBEDEN AKADEMİSYEN MEHMET CEM ALTUN İÇİN TÖREN

İSTANBUL Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi Mehmet Cem Altun geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.

İSTANBUL Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi Mehmet Cem Altun geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. Altun için bugün İTÜ Taşkışla Binası'nda tören düzenlendi.

İTÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Cem Altun 21 Şubat Pazartesi günü geçirdiği kalp krizi sonrasında 57 yaşında hayatını kaybetti. Altun için bugün saat 10.30'da hocalık yaptığı İTÜ Taşkışla Kampüsü'nde tören düzenlendi. Altun'un tabutu Türk bayrağına sarılı şekilde getirildi. Törende Altun'un kardeşi Ozan Altun taziyeleri kabul etti. Öğrencileri, akademisyen arkadaşları uzun süre gözyaşı döktü.

"O BİLGİ İNSANIYDI"

Kampüs girişinde düzenlenen törende konuşan kardeşi Ozan Altun "O bilim insanı değildi, o bilgi insanıydı. Bilgisini mümkün olduğunca öğrencileriyle ve arkadaşlarıyla paylaşmaya çalıştı. Öğrencileri eminim ki onu unutmayacaklar" dedi.

HAYATINI AKADEMİYE VE ÖĞRENCİLERİNE ADADITörende konuşan İTÜ  Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu "1987 yılından beri fakültemizde öğretim görevlisi olarak görev yaptı. Yaptığı çalışmalar birçok yarışmalarda derece aldı. Hocamızın önemli özelliği eğitimci yönünün öğrencilerle olan ilişkisinin çok iyi olmasıydı. Tüm hayatını akademiye ve öğrencilerine adayan bir hocamızdı" diye konuştu. Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Gül "Hem akademik hem de uygulama alanında çalışan birçok meslektaşımızın yetişmesinde önemli roller üstlendi. Yapmış olduğu akademik çalışmalar bugün genç kuşaklara ilham vermekte, çalışmalarımıza ışık tutmaktadır. Fakültemizde üstlendiği idari görevleriyle de kurumumuza önemli katkılarda bulunmuştur. Ne zaman ihtiyaç duyduysak kapısını çaldık. Yeri kolay doldurulamayacak akademisyen ve iş arkadaşımızı kaybettik" dedi. Mimarlık Bölüm Başkanı Yüksel Demir ise  "İçimde çok büyük bir boşluk var. Biz onunla yeni bir şeye başlayacaktık ama şimdi burada duruyor. Çok üzgünüm arkadaşımı, meslektaşımı, kardeşimi kaybettim" ifadelerini kullandı.

Yapılan törenin ardından Altun'un cenazesi defnedilmek üzere Zeytinburnu'nda bulunan Dedeler Mezarlığına götürüldü.

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İstanbul Teknik Üniversitesi, Öğretim Üyesi, Mehmet Cem, Tören, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HAYATINI KAYBEDEN AKADEMİSYEN MEHMET CEM ALTUN İÇİN TÖREN - Son Dakika


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