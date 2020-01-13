Hayatını kaybeden anne ve kızı yan yana toprağa verildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Hayatını kaybeden anne ve kızı yan yana toprağa verildi - Son Dakika

Hayatını kaybeden anne ve kızı yan yana toprağa verildi

6 saat önce

Adıyaman'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybeden anne ve kızı yan yana toprağa verildi.

Hayatını kaybeden anne ve kızı yan yana toprağa verildi, System.String[]

Adıyaman'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybeden anne ve kızı yan yana toprağa verildi.


Olay, merkeze bağlı Dağkuyucak köyünde önceki gün yaşanmıştı. Bedensel ve zihinsel engelli Emine Akın (78) ve kızları Remziye Akın (54), Zeliha Akın (51) ile Remziye Akın'ın oğlu Ahmet İlhan (32) sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenmişti. Komşular tarafından fark edilen olayda Emine Akın ve kızı Remziye Akın hayatını kaybetmiş, Zeliha Akın ile Remziye Akın'ın oğlu Ahmet İlhan ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. Jandarma ekiplerince olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Emine Akın ve kızı Remziye Akın'ın cenazeleri otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine morguna alınmıştı.


Otopsileri tamamlanan anne ve kızı öğle namazı sonrası Yeni Mezarlık Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Yeni Mezarlık'ta yan yana defnedildi.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Ahmet İlhan, Adıyaman, Anne, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 04:16 Kaynak: İHA
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