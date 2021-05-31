Üye Girişi
Hayatını kaybeden annelerinin bıraktığı sandığın içinden çıkan Osmanlı'dan kalma belgeyle İstanbul'un göbeğindeki tarihi esere mirasçı oldular - Son Dakika

Hayatını kaybeden annelerinin bıraktığı sandığın içinden çıkan Osmanlı'dan kalma belgeyle İstanbul'un göbeğindeki tarihi esere mirasçı oldular

31.05.2021 17:39

İstanbul'un Fatih ilçesinde Osmanlı döneminden kalma en eski eserlerden biri olan Çardaklı Hamamı'nın mirasçılarına tesadüfen ulaşıldığı ortaya çıktı. Avukat Gülen Dokuzoğlu Can, hamamın tapu evraklarının, hayatını kaybeden mirasçının çocukları tarafından sandık içerisinde bulunduğunu belirtti.

İstanbul'un Fatih ilçesinde yer alan Küçük Ayasofya Mahallesi, Kaleci Sokak'taki tarihi hamam, mirasçılarının bulunamaması nedeniyle uzun yıllardır atıl konumda bulunuyordu. Uzun süre kimse tarafından sahip çıkılmayan tarihi hamam, gitgide çürümeye ve dökülmeye başladı. Herkesin sahibini merak ettiği tarihi hamam hakkında yeni gelişmeler yaşandı.

Avukat Gülen Dokuzoğlu Can, hamamın mirasçılarına ulaşma hikayesini anlattı. Can, hamamın tapu evraklarının tamamen tesadüf eseri bulunduğunu söyledi. Buna göre, annelerinin bıraktığı sandığı açan çocukları, Osmanlı dönemine ait evraklarla karşılaştı. Bu evrakları hemen incelemeye götüren çocuklar, büyük bir mirasın sahibi olduklarını öğrendi.

Vefat eden annelerinin bıraktığı sandığın içinden çıktı! Osmanlı'dan kalma belgeyle İstanbul'un göbeğindeki tarihi esere mirasçı oldular

2015 YILINDA KORUMA KURULU'NA İLETİLDİ

Kapı Ağası Hüseyin Bey tarafından 1503'de inşa ettirilen Çardaklı Hamamı'nın kapısına 1970'lerin başında kilit vuruldu. Bakımsızlıktan harabeye dönen Kadırga'daki hamamın durumu, 2015'te Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi Türkiye Milli Komitesi (ICOMOS) tarafından koruma kuruluna iletildi. Ancak hisselerinin yüzde 38'i Fahrettin Kerim Gökay Vakfı'na ait tarihi yapının, yüzde 62'lik hissesine sahip varisler bulunamadı. Hissedarları tespit edilemeyen hamam, bu nedenle yıllarca restore edilemedi. Kayıp hissedarlara ulaşan Avukat Gülen Dokuzoğlu Can, yaşanan süreci anlattı.

"SANDIK İÇİNDE BULUNDU"

Tapunun tesadüfen bulunduğunu aktaran Can, "Mirasçılar bulundu, tesadüf eseri tamamen. Bir mirasçının annesinin vefatı sonrasında eski evraklara bakması, bunları incelemesi sırasında bir sandık içinden Osmanlı evrakları ve belgeler çıkıyor. Osmanlı arşiv araştırma ekibimize incelettiğimizde ilgili evrağın Çardaklı Hamamı'nın tapusu olduğunu tespit ettik" diye konuştu.

Vefat eden annelerinin bıraktığı sandığın içinden çıktı! Osmanlı'dan kalma belgeyle İstanbul'un göbeğindeki tarihi esere mirasçı oldular

"SOY BAĞI ÜZERİNDEN ULAŞTIK"

Avukat Gülen Dokuzoğlu Can, sözlerine şöyle devam etti;

"Gerekli zabıt kayıt tespitlerini yaptıktan sonra güncel tapu incelemelerimiz oldu. Şu an tapu kimlerin üstünde onlara baktık. Bu kişiler ile müvekkiller arasında bağlantıları, tapuda bize ipucu verilen soy bağından çözerek, diğer mirasçılarla bağlantıyı sağladık. Bundan sonraki süreçte de yasal işlemleri yaparak müvekkiller üzerine intikal edilmesini sağlayacağız"

Vefat eden annelerinin bıraktığı sandığın içinden çıktı! Osmanlı'dan kalma belgeyle İstanbul'un göbeğindeki tarihi esere mirasçı oldular

"DAVADAN SONRA HIZLICA RESTORE EDİLECEK"

Dava açıldığını ve yasal işlemler tamamlandıktan sonra hızlıca restorasyon sürecine girilebileceğini söyleyen Avukat Can, 'Kadastro tespiti sırasında zabıt kayıtlarında geçen isimler üzerine tespit gördüğü için bu kişilerin tapu kayıtlarında kimlik bilgileri bilinemiyor. Biz bu kişilerin müvekkillerin murisleri olduğunun ispatı açısından öncelikle davamızı açtık. Bu dava sonrasında, taşınmazda müvekkillerin murislerine ait hisseler, müvekkiller üstüne intikal edecek. İntikal sonrasında da bu harap hale getirilmiş Çardaklı Hamamı'nın tekrar restore edilmesi için diğer hissedarlarla iletişime geçerek, gerekli prosedürler başlatılması sağlanacaktır" ifadelerini kullandı.

Hayatını kaybeden annelerinin bıraktığı sandığın içinden çıkan Osmanlı'dan kalma belgeyle İstanbul'un göbeğindeki tarihi esere mirasçı oldular
Hayatını kaybeden annelerinin bıraktığı sandığın içinden çıkan Osmanlı'dan kalma belgeyle İstanbul'un göbeğindeki tarihi esere mirasçı oldular
Hayatını kaybeden annelerinin bıraktığı sandığın içinden çıkan Osmanlı'dan kalma belgeyle İstanbul'un göbeğindeki tarihi esere mirasçı oldular
Hayatını kaybeden annelerinin bıraktığı sandığın içinden çıkan Osmanlı'dan kalma belgeyle İstanbul'un göbeğindeki tarihi esere mirasçı oldular
Hayatını kaybeden annelerinin bıraktığı sandığın içinden çıkan Osmanlı'dan kalma belgeyle İstanbul'un göbeğindeki tarihi esere mirasçı oldular
Hayatını kaybeden annelerinin bıraktığı sandığın içinden çıkan Osmanlı'dan kalma belgeyle İstanbul'un göbeğindeki tarihi esere mirasçı oldular
Hayatını kaybeden annelerinin bıraktığı sandığın içinden çıkan Osmanlı'dan kalma belgeyle İstanbul'un göbeğindeki tarihi esere mirasçı oldular

Çardaklı, İstanbul, Osmanlı, Fatih, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Hayatını kaybeden annelerinin bıraktığı sandığın içinden çıkan Osmanlı'dan kalma belgeyle İstanbul'un göbeğindeki tarihi esere mirasçı oldular - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Altının kilogramı 516 bin liraya geriledi Altının kilogramı 516 bin liraya geriledi Avcılar'da feci kaza! Motosikletteki 19 ve 15 yaşındaki 2 genç öldü Avcılar'da feci kaza! Motosikletteki 19 ve 15 yaşındaki 2 genç öldü Beşiktaş'ta şampiyonlukta büyük pay sahibi futbolcuların sözleşmeleri bitti Beşiktaş'ta şampiyonlukta büyük pay sahibi futbolcuların sözleşmeleri bitti Çavuşoğlu: ABD'nin daha iyi ilişki içinde olma arayışını görüyoruz, S-400'ü kullanmayın teklifi kabul edilmeyecek Çavuşoğlu: ABD'nin daha iyi ilişki içinde olma arayışını görüyoruz, S-400'ü kullanmayın teklifi kabul edilmeyecek Damien Comolli'nin hakemlerin üzerine yürüdüğü anlar kameralara yansıdı Damien Comolli'nin hakemlerin üzerine yürüdüğü anlar kameralara yansıdı Nestle'nin skandal bilgileri yayıldı: Ürünlerinin yüzde 63'ü insan sağlığını tehdit ediyor Nestle'nin skandal bilgileri yayıldı: Ürünlerinin yüzde 63'ü insan sağlığını tehdit ediyor Tamer Karadağlı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ile tatile çıktı Tamer Karadağlı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ile tatile çıktı Eşini taciz ettiğini ileri sürdüğü kişiyi sokakta kadın kıyafetiyle gezdirirken; sopayla dövdü Eşini taciz ettiğini ileri sürdüğü kişiyi sokakta kadın kıyafetiyle gezdirirken; sopayla dövdü

Son Dakika Haberleri
18:01 Altının kilogramı 516 bin liraya geriledi
18:00 Komşuları, trans bireyi beyzbol sopasıyla dövdü
17:37 Beşiktaş'ta şampiyonlukta büyük pay sahibi futbolcuların sözleşmeleri bitti
17:29 Eve yapılan baskında, giysi dolabında yetiştirilen kenevir bulundu
17:25 Cristiano Ronaldo hayranı berber topladığı saçlarla yıldız futbolcunun silüetini yaptı
17:24 Çavuşoğlu: ABD'nin daha iyi ilişki içinde olma arayışını görüyoruz, S-400'ü kullanmayın teklifi kabul edilmeyecek
17:10 Damien Comolli'nin hakemlerin üzerine yürüdüğü anlar kameralara yansıdı
16:58 Gezi eylemlerinin yıl dönümü nedeniyle Taksim istasyonu ikinci emre kadar kapatıldı
16:57 Televizyon programı sona eren Alişan'ın, Bakan Soylu paylaşımı dikkat çekti
16:36 Abdullah Avcı: Sörloth ve Hamsik için çalışıyoruz, onları bekliyorum
Komşuları, trans bireyi beyzbol sopasıyla dövdü Komşuları, trans bireyi beyzbol sopasıyla dövdü         
18:01
İlker Aksum, motosiklete çarpmamak için manevra yapınca takla atmış! Kaza anı kamerada İlker Aksum, motosiklete çarpmamak için manevra yapınca takla atmış! Kaza anı kamerada         
17:58
Sedat Peker'in adamlarına yönelik operasyonda 1 kişi tutuklandı Sedat Peker'in adamlarına yönelik operasyonda 1 kişi tutuklandı         
17:38
Eve yapılan baskında, giysi dolabında yetiştirilen kenevir bulundu Eve yapılan baskında, giysi dolabında yetiştirilen kenevir bulundu         
17:30
Erdoğan'ın talimatının ardından zincir marketler ve AVM'lere getirilecek düzenlemenin detayları belli oldu Erdoğan'ın talimatının ardından zincir marketler ve AVM'lere getirilecek düzenlemenin detayları belli oldu         
17:15
Televizyon programı sona eren Alişan'ın, Bakan Soylu paylaşımı dikkat çekti Televizyon programı sona eren Alişan'ın, Bakan Soylu paylaşımı dikkat çekti         
16:57
Evinin camını silen genç kadın dengesini kaybedince dördüncü kattan beton zemine düştü Evinin camını silen genç kadın dengesini kaybedince dördüncü kattan beton zemine düştü         
16:38
Süper Lig'e çıkan Altay, Arda Turan'ı istiyor! Kaptan, yeşil ışık yaktı Süper Lig'e çıkan Altay, Arda Turan'ı istiyor! Kaptan, yeşil ışık yaktı         
15:56
Binlerce yıllık tarihi tünel, doğa yürüyüşçülerinin vazgeçilmezi oldu Binlerce yıllık tarihi tünel, doğa yürüyüşçülerinin vazgeçilmezi oldu         
15:06
İmamoğlu, önceki İBB yönetimini 28 milyon dolarlık yolsuzluk ile suçladı: Belgeler elimde İmamoğlu, önceki İBB yönetimini 28 milyon dolarlık yolsuzluk ile suçladı: Belgeler elimde         
15:00
Bahçeden erik yiyen kişi, not yazıp ağaca astı: Borcum var ise IBAN atın Bahçeden erik yiyen kişi, not yazıp ağaca astı: Borcum var ise IBAN atın         
14:42
Sapık antrenör yüzünden 18 yaşındaki milli karatecinin kariyeri bitti! Korkusundan sporu bıraktı Sapık antrenör yüzünden 18 yaşındaki milli karatecinin kariyeri bitti! Korkusundan sporu bıraktı         
12:50
Sapık, kocasının kuzeni çıktı! İç çamaşırları çalınan kadın, gerçeği kamerayla ortaya çıkardı Sapık, kocasının kuzeni çıktı! İç çamaşırları çalınan kadın, gerçeği kamerayla ortaya çıkardı         
12:13
Fotokapana taş atan kadının ne yaptığını kimse anlayamadı Fotokapana taş atan kadının ne yaptığını kimse anlayamadı         
12:08
Polisi peşinden sürükledi, babası bile destek olmadı: Terbiyesizlik yapma Polisi peşinden sürükledi, babası bile destek olmadı: Terbiyesizlik yapma         
11:51
Kabine'ye saatler kala yetkili isim toplantıdan çıkabilecek kararları söyledi: Hafta sonu yasakları gevşiyor Kabine'ye saatler kala yetkili isim toplantıdan çıkabilecek kararları söyledi: Hafta sonu yasakları gevşiyor         
11:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2021 18:18:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hayatını kaybeden annelerinin bıraktığı sandığın içinden çıkan Osmanlı'dan kalma belgeyle İstanbul'un göbeğindeki tarihi esere mirasçı oldular - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement