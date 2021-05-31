Hayatını kaybeden annelerinin bıraktığı sandığın içinden çıkan Osmanlı'dan kalma belgeyle İstanbul'un göbeğindeki tarihi esere mirasçı oldular

İstanbul'un Fatih ilçesinde yer alan Küçük Ayasofya Mahallesi, Kaleci Sokak'taki tarihi hamam, mirasçılarının bulunamaması nedeniyle uzun yıllardır atıl konumda bulunuyordu. Uzun süre kimse tarafından sahip çıkılmayan tarihi hamam, gitgide çürümeye ve dökülmeye başladı. Herkesin sahibini merak ettiği tarihi hamam hakkında yeni gelişmeler yaşandı.

Avukat Gülen Dokuzoğlu Can, hamamın mirasçılarına ulaşma hikayesini anlattı. Can, hamamın tapu evraklarının tamamen tesadüf eseri bulunduğunu söyledi. Buna göre, annelerinin bıraktığı sandığı açan çocukları, Osmanlı dönemine ait evraklarla karşılaştı. Bu evrakları hemen incelemeye götüren çocuklar, büyük bir mirasın sahibi olduklarını öğrendi.

2015 YILINDA KORUMA KURULU'NA İLETİLDİ

Kapı Ağası Hüseyin Bey tarafından 1503'de inşa ettirilen Çardaklı Hamamı'nın kapısına 1970'lerin başında kilit vuruldu. Bakımsızlıktan harabeye dönen Kadırga'daki hamamın durumu, 2015'te Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi Türkiye Milli Komitesi (ICOMOS) tarafından koruma kuruluna iletildi. Ancak hisselerinin yüzde 38'i Fahrettin Kerim Gökay Vakfı'na ait tarihi yapının, yüzde 62'lik hissesine sahip varisler bulunamadı. Hissedarları tespit edilemeyen hamam, bu nedenle yıllarca restore edilemedi. Kayıp hissedarlara ulaşan Avukat Gülen Dokuzoğlu Can, yaşanan süreci anlattı.

"SANDIK İÇİNDE BULUNDU"

Tapunun tesadüfen bulunduğunu aktaran Can, "Mirasçılar bulundu, tesadüf eseri tamamen. Bir mirasçının annesinin vefatı sonrasında eski evraklara bakması, bunları incelemesi sırasında bir sandık içinden Osmanlı evrakları ve belgeler çıkıyor. Osmanlı arşiv araştırma ekibimize incelettiğimizde ilgili evrağın Çardaklı Hamamı'nın tapusu olduğunu tespit ettik" diye konuştu.

"SOY BAĞI ÜZERİNDEN ULAŞTIK"

Avukat Gülen Dokuzoğlu Can, sözlerine şöyle devam etti;

"Gerekli zabıt kayıt tespitlerini yaptıktan sonra güncel tapu incelemelerimiz oldu. Şu an tapu kimlerin üstünde onlara baktık. Bu kişiler ile müvekkiller arasında bağlantıları, tapuda bize ipucu verilen soy bağından çözerek, diğer mirasçılarla bağlantıyı sağladık. Bundan sonraki süreçte de yasal işlemleri yaparak müvekkiller üzerine intikal edilmesini sağlayacağız"

"DAVADAN SONRA HIZLICA RESTORE EDİLECEK"

Dava açıldığını ve yasal işlemler tamamlandıktan sonra hızlıca restorasyon sürecine girilebileceğini söyleyen Avukat Can, 'Kadastro tespiti sırasında zabıt kayıtlarında geçen isimler üzerine tespit gördüğü için bu kişilerin tapu kayıtlarında kimlik bilgileri bilinemiyor. Biz bu kişilerin müvekkillerin murisleri olduğunun ispatı açısından öncelikle davamızı açtık. Bu dava sonrasında, taşınmazda müvekkillerin murislerine ait hisseler, müvekkiller üstüne intikal edecek. İntikal sonrasında da bu harap hale getirilmiş Çardaklı Hamamı'nın tekrar restore edilmesi için diğer hissedarlarla iletişime geçerek, gerekli prosedürler başlatılması sağlanacaktır" ifadelerini kullandı.