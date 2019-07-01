Son Dakika Haberleri: Hayatını kaybeden Barış Akarsu'ya doğum gününde anma
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Hayatını kaybeden Barış Akarsu'ya doğum gününde anma

37 dakika önce

Genç yaşta geçirdiği trafik kazasında yaşama veda eden Rock müziğinin sevilen ismi Barış Akarsu, doğum gününde İzmir'in Çiğli ilçesindeki kendi adını taşıyan parkta sevenleri tarafından anıldı.

Hayatını kaybeden Barış Akarsu'ya doğum gününde anma, System.String[]

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 12 yıl önce geçirdiği trafik kazasında genç yaşta yaşamını yitiren sevilen şarkıcı Barış Akarsu için Çiğli ilçesi Ataşehir Mahallesinde bulunan ve kendi adını taşıyan parkta anma etkinliği düzenlendi.

ŞARKILARI SESLENDİRİLDİ

Doğum günü olan 29 Haziran'da geçirdiği trafik kazasında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 4 Temmuz'da yaşamını yitiren Akarsu için hazırlanan anma etkinliğinde, önce annesinin duygularını paylaştığı video izlendi. Ardından arkadaşları, şarkıcının; "Rüzgar, "Islak ıslak", "Gözlerin" gibi sevilen şarkılarını parkta seslendirdi. Daha sonra katılımcılar, hep birlikte pasta keserek şarkıcının doğum gününü kutladı.

"ÇOK ÜZÜCÜ"

Ünlü sanatçının doğum gününde; arkadaşları, sevenleri, şarkıcının yaşarken destek olup ilgilendiği lösemi hastası gençler etkinliğe katıldı. Barış Akarsu Parkındaki programa Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü de katıldı. Gümrükçü, "Genç yaşta bu kadar sevilen bir şarkıcının aramızdan ayrılması çok üzüntü verici. Barış Akarsu'nun adını taşıyan bu park bizim için çok önemli" dedi.

Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 11:50 Kaynak: İHA
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