Son Dakika Haberleri: Hayatını kaybeden beyin cerrahının yakınları hastaneye akın etti
Son Dakika 3. Sayfa Hayatını kaybeden beyin cerrahının yakınları hastaneye akın etti

Hayatını kaybeden beyin cerrahının yakınları hastaneye akın etti

39 dakika önce

Hayatını kaybeden beyin cerrahının yakınları hastaneye akın ettiİSTANBUL - Ataşehir'de 8. kattaki evinin balkonundan düşerek ağır yaralanan beyin cerrahı Dilber Ayçiçek Çeçen, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden beyin cerrahının yakınları hastaneye akın etti

İSTANBUL - Ataşehir'de 8. kattaki evinin balkonundan düşerek ağır yaralanan beyin cerrahı Dilber Ayçiçek Çeçen, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Doktorun yakınları hastaneye akın etti.

Ataşehir'deki lüks bir sitede meydana gelen olayda, sabah saat 06.00 sıralarında 12 katlı binanın 8. katındaki evinde yaşayan Beyin Cerrahı Op. Dr. Dilber Ayçiçek Çeçen balkondan bilinmeyen bir nedenle sitenin bahçesine düşmüş ve ağır yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan doktor tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Doktorun yakınları ise hastaneye akın etti. Çeçen'in ölüm haberini alan yakınları hastane önünde duygusal anlar yaşadı.

Hayatını kaybeden beyin cerrahının yakınları hastaneye akın etti

Ataşehir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 10:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kadın doktor sekizinci kattan düşerek ağır yaralandı
Bariyerlere çarpan tır alev alev yanarak küle döndü Güngören'de kahvehane önünde silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı Foseptik çukuruna düşen ineği kurtarmak isteyen 3 kişi, metan gazından zehirlenerek öldü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 11:14:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hayatını kaybeden beyin cerrahının yakınları hastaneye akın etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]