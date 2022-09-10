Londra'daki Metro İstasyonlarında Iı. Elizabeth'in Resimleri Sergileniyor - Son Dakika
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Londra'daki Metro İstasyonlarında Iı. Elizabeth'in Resimleri Sergileniyor

10.09.2022 23:22
Londra'daki Metro İstasyonlarında Iı. Elizabeth'in Resimleri Sergileniyor

Hayatını kaybeden Britanya Kraliçesi II. Elizabeth'in resimleri İngiltere'nin başkenti Londra'daki bir metro istasyonunda sergileniyor.

Hayatını kaybeden Britanya Kraliçesi II. Elizabeth'in resimleri İngiltere'nin başkenti Londra'daki bir metro istasyonunda sergileniyor

YORUMLAR
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III. Charles resmen Kral ilan edildi III. Charles resmen Kral ilan edildi Kraliçe Elizabeth'in oğlu Charles, St. James Sarayı'nda resmen kral ilan edilecek Kraliçe Elizabeth'in oğlu Charles, St. James Sarayı'nda resmen kral ilan edilecek
Kaynak: Xinhua

Britanya, England, Londra, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Londra'daki Metro İstasyonlarında Iı. Elizabeth'in Resimleri Sergileniyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Londra'daki Metro İstasyonlarında Iı. Elizabeth'in Resimleri Sergileniyor - Son Dakika
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