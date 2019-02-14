Hayatını Kaybeden Çocuk Doktorunun Adı Parkta Yaşatılacak

İzmit Belediyesi tarafından yaptırılan ve yaklaşık bir yıl önce vefat eden çocuk doktoru Necati Günaltay'ın adının verildiği park düzenlenen törenle açıldı.

İzmit Belediyesi tarafından yaptırılan ve yaklaşık bir yıl önce vefat eden çocuk doktoru Necati Günaltay'ın adının verildiği park düzenlenen törenle açıldı.



Yaklaşık bir yıl önce vefat eden çocuk doktoru Necati Günaltay'ın adı İzmit Belediyesi tarafından yaptırılan parkta yaşayacak. Yeşilova Mahallesi Fikir Sokak'ta yaptırılan Dr. Necati Günaltay parkı düzenlenen törenle açıldı. Gerçekleştirilen törene İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül, AK Parti İzmit Kadın Kolları Başkanı Betül Yazıcı, AK Parti İzmit Gençlik Kolları Başkanı Aykut Çağlayan, belediyesi meclis üyeleri, muhtarlar, Günaltay'ın eşi Tülay ile oğlu Cenk Günaltay katıldı.



Açılış töreninde konuşan İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, "Bu açılış benim için çok anlamlı. Hayatta her şey biter fakat ahde vefanın kalması gereklidir. Dr. Necati Günaltay tam bir halk adamıydı, her zaman örnek aldığım değerli bir meslektaşım ve büyüğümdü. Kendisi de benim gibi çocuk doktoruydu. Çocuklarımıza şifalar verdi. Onun büyüttüğü çocuklar bugün iyi yerlere geldi. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Biz de kendisi adına bir park yaptık. Eminim ki bu parkta oynayan çocuklar ondan ilham alacakları. Ben bu anlamda da mutluyum. Biz, farklı bir siyasi profil çizdik. Yaptığımız projelerle ve duruşumuzla belediyemizi kurumsallaştırdık ve markalaştırdık. Siyasi riskler aldık ama vatandaşımızın hakkını kimseye yedirmedik" dedi.



"Biz makam ve mevki için bu görevde bulunmadık" ifadelerine yer veren Doğan, "Vatandaşımıza hizmet edip hoş bir seda bırakmak için 2 dönem görev yaptık. Bundan sonra artık yeni enerjiler yeni heyecanlar lazım. Onun için yeni bir AK Parti belediyecilik sayfası açmanın zamanı. Biz yapacağımızı yaptık. Hizmet bayrağını Mimar Sibel Gönül Hanımefendi'ye devredeceğiz. Büyükşehir Belediyesi'nde Tahir Büyükakın, İzmit'te Sibel Gönül ve Ankara'da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte şehrimiz, ülkemiz çok daha güzel olacak" diye konuşarak davetlerinin de katılımıyla parkın açılışı gerçekleştirdi. - KOCAELİ

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