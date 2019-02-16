Son Dakika Haberleri: Hayatını Kaybeden Çocuk Organlarıyla Umut Oldu

Hayatını Kaybeden Çocuk Organlarıyla Umut Oldu

1 saat önce

Mardin'de tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybeden 5 yaşındaki çocuğun organları ailesi tarafından bağışlandı.

Hayatını Kaybeden Çocuk Organlarıyla Umut Oldu, System.String[]
Mardin'de tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybeden 5 yaşındaki çocuğun organları ailesi tarafından bağışlandı.

Kalp yetmezliği şüphesiyle iki gün önce Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılan B.C, Mardin'deki özel hastaneye sevk edildi.

Yoğun bakıma alınan B.C, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Hastanenin anestezi uzmanı Dr. Mehmet Ak ile görüşen B.C'nin ailesi, çocuklarının organlarını bağışladı.

B.C'nin nakil için uygun bulunan böbrekleri, Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerinin organ nakil uzmanları tarafından 1,5 saat süren operasyonla alındı.

Organların, Diyarbakır'daki iki hastaya nakledileceği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 09:40 Kaynak: AA

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