Hayatını kaybeden Cumhuriyet Savcısı'nın annesi feryat etti: "Benim yavruma komplo kurmuşlar" - Son Dakika

Hayatını kaybeden Cumhuriyet Savcısı'nın annesi feryat etti: "Benim yavruma komplo kurmuşlar"

29.03.2021 20:24
Hayatını kaybeden Cumhuriyet Savcısı'nın annesi feryat etti:

Yaşamını yitiren Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım'ın annesi Rahime Salkım, "Nerede olursa olsun delik deşik yapacağım, bu olayı meydana çıkartacağım. Bu tabanca nereden geldi masanın üstüne? Benim yavruma komplo kurmuşlar.

Yaşamını yitiren Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım'ın annesi Rahime Salkım, "Nerede olursa olsun delik deşik yapacağım, bu olayı meydana çıkartacağım. Bu tabanca nereden geldi masanın üstüne? Benim yavruma komplo kurmuşlar. Benim yavrum doğru insandı doğru. Kalbi Kur'an-ı Kerimli göğsü imanlı bir çocuktu" açıklamasında bulundu.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım geçtiğimiz günlerde evinde vurularak hayatını kaybetti. 3 gün Yozgat Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde yoğun bakımda kaldıktan sonra hayata gözlerini yuman Savcı Salkım memleketi Kızılcahamam'da toprağa verildi.

Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım'ın babası Ramazan Salkım, kızının yaşasaydı doğruyu söyleyeceğini belirterek, "Eğer kendisi de yapsaydı o intihar girişimini öyle söylüyorlar. Onu da söylerdi. Çünkü dürüst bir kızdı. Hiç yanılmazdı. Gene söylerdi. Bilmiyorum neden öldü ben anlamadım. Ne yaptılar ben de şaşırdım" dedi.

"ÖZLEM ALDIYSA TABANCAYI 'BU TABANCA DOLU, BIRAK, KENDİNE ZARAR VERİRSİN' DİYE NEDEN UYARMADILAR"

Olayın araştırılmasını isteyen baba Ramazan Salım, "Dibine kadar orada oturanların incelenmesini istiyorum. Bulunsun. Eğer tabancayı dolu koyduysa neden koydu? Gitsin ya cebine koysun ya da götürsün arabasına, evine koysun orada toplandılarsa. Orada ne işi var? Hadi yere düştü tabanca. Birisini sakatladı ne olacak? Bir de şüphem şunda var. Orada Özlem aldıysa tabancayı 'bu tabanca dolu, bırak, kendine zarar verirsin' diye neden uyarmadılar? Acaba tabancaya boş dediler de Özlem boş gibi davranarak hareket mi etti? Bunların da açıklanmasını istiyorum" diye konuştu.

Olayın gerçekleştiği günden 1 gün önce telefonda konuştuklarını belirten baba Ramazan Salkım, kızının sesinin çok iyi geldiğini, ertesi güne misafirlerinin geleceğini söylediğini belirtti ve cinayete kurban gittiği konusunda tereddütleri olduğunu ifade ederek incelenmesi gerektiğini kaydetti.

CUMHURİYET SAVCISI ÖZLEM SALKIM EVLAT EDİNİLMİŞ

Kızının 1993 senesinde evlatlık olarak alındığı bilgisini veren baba Ramazan Salkım, 20 Mart'ın kızının doğum günü olduğunu bildirdi. O gün ise evde doğum günü kutlandığına inanmadığını aktararak olay günü orada olanların serbest bırakıldığını haberlerden öğrendiklerini anlattı.

Anne Rahime Salkım ise kızının maddi manevi hiçbir sıkıntısı olmadığını, neşeli bir çocuk olduğunu söyleyerek "Benim yavrum anneciğim babacığım pamuklarım diye severdi bizi. Kalbi temizdi. Kendini assaydı, vursaydı 28 yaşına kadar vururdu" şeklinde konuştu.

"BENİM YAVRUMA KOMPLO KURMUŞLAR"

Kızının başına silah dayayacak kadar çocuk olmadığını kaydeden anne Rahime Salkım "Asla o şeyi yapmaz. Yemek yerlerken adamın birisi silah bacağımı rahatsız ediyor diye tabanca çıkarmış masaya koymuş. Bu tabancayı niye koyuyor bu masaya? Bu tabanca neden konuluyor? O tabancasını ya arabasına koysaydı da gelseydi. ya da içindeki zıkkımı alaydı cebine koyaydı boş koyaydı. Benim çocuğumun tabancası da vardı. Çocuğumun tabancası yatağımın altında boş çıkmış. İçinde bir şey yok. Bu tabanca ne arar? Bunun incelenmesini istiyorum. Benim yavrumun kanını yerde koymayacaksınız. Nerede olursa olsun delik deşik yapacağım. Bu olayı meydana çıkartacağım. Bu tabanca nereden geldi masanın üstüne? Benim yavruma komplo kurmuşlar. Benim yavrum doğru insandı doğru. Kalbi Kur'an-ı Kerimli göğsü imanlı bir çocuktu. Ne yalanı olurdu ne yanlışı olurdu" açıklamasında bulundu.

(Mevlüt İşli – Yunus Özkan/İHA)

Hayatını kaybeden Cumhuriyet Savcısı'nın annesi feryat etti: Benim yavruma komplo kurmuşlar
Hayatını kaybeden Cumhuriyet Savcısı'nın annesi feryat etti: Benim yavruma komplo kurmuşlar
Hayatını kaybeden Cumhuriyet Savcısı'nın annesi feryat etti: Benim yavruma komplo kurmuşlar
Hayatını kaybeden Cumhuriyet Savcısı'nın annesi feryat etti: Benim yavruma komplo kurmuşlar
Hayatını kaybeden Cumhuriyet Savcısı'nın annesi feryat etti: Benim yavruma komplo kurmuşlar
Hayatını kaybeden Cumhuriyet Savcısı'nın annesi feryat etti: Benim yavruma komplo kurmuşlar
Hayatını kaybeden Cumhuriyet Savcısı'nın annesi feryat etti: Benim yavruma komplo kurmuşlar

Cumhuriyet Savcısı, özlem salkım, Ramazan, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hayatını kaybeden Cumhuriyet Savcısı'nın annesi feryat etti: 'Benim yavruma komplo kurmuşlar' - Son Dakika


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