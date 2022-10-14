Hayatını kaybeden doktorun kazaya ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı - Son Dakika
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Hayatını kaybeden doktorun kazaya ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı

14.10.2022 00:57
Hayatını kaybeden doktorun kazaya ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı

Ataşehir'de kamyonetin önce taksiye, daha sonrada kaldırımda duran doktora çarptığı ve doktor Buğra Kaan Yücebaş'ın hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı.

Ataşehir'de kamyonetin önce taksiye, daha sonrada kaldırımda duran doktora çarptığı ve doktor Buğra Kaan Yücebaş'ın hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı. Yücebaş'ın hastalanan annesini hastaneye götürdüğü ve eve dönerken babasını işlettiği restorana almaya gittiğinde kazanın gerçekleştiği öğrenildi. Kaza anı caddede bulunan başka bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Gece saatlerinde Ataşehir Kayışdağı Caddesi'nde kamyonetin önce taksiye daha sonrada Doktor Buğra Kaan Yücebaş'a çarptığı kazaya ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı. Kaza, Doktor Buğra Kaan Yücebaş'ın gece rahatsızlanan annesi Nurcan Yücebaş ile hastaneden evlerine döndükleri sırada babası Cengiz Yücebaş'ı işlettiği restorandan almak için uğradığı esnada gerçekleştiği öğrenildi. Babasının işlettiği restoran önünde bekleyen Doktor Yücebaş'ın kamyonetin geldiğini fark ettiği ve annesinin kaçması için seslendiği annesini kurtardığı, kendisini kurtaramadığı öğrenildi. Kaza yaptıktan sonra olay yerinden kaçan kamyonet sürücüsünün ehliyetsiz ve 17 yaşında olduğu ortaya çıktı. Kaza anı cadde üzerinde bulunan başka bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Babasının işlettiği restoranın Müdür Yardımcısı İskender Yalçın, "Buğra kardeşimizi pırlanta gibi kalbi, güzel yüzüyle her zaman anacağız. Çok severdim, çevresi tarafından çok sevilen bir kişiliğe sahipti. Yeni ataması yapılmıştı, çiçeği burnunda hayaller olan bir doktordu. Çok güzel konuşurdu, hiç yüzünü asık görmediğim bir kardeşimdi. Sabah saat 05.00 sularında Nurcan annemizi hastaneye götürüyor, ufak bir rahatsızlığı var. Oradan çıktığında babamı da alalım, dükkanı kapatalım anne o şekilde geçelim eve diye buraya geliyorlar. Burada da trafik terörü bu seferde burada kardeşimiz Buğra'yı buldu. Bizim bildiğimiz 17 yaşında ehliyetsiz bir sürücü. Vurduktan hemen sonra hızlı bir şekilde olay yerinden uzaklaşıyor. Cengiz beyi, babasını buradan almak için geldiklerinde kapıda bekledikleri sırada sadece 'anne kaç' diyebiliyor. Nurcan annemiz geriye dönüp kapıya yaklaştığı sırada olay vuku buluyor" dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Ataşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hayatını kaybeden doktorun kazaya ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı - Son Dakika

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