Hayatını kaybeden Dr. Kadir Ceyhan için Fenerbahçe Camii'nde tören düzenlendi - Son Dakika

Bir süredir kanser tedavisi gören İTO Pratisyen Hekim Komisyonu ve Pratisyen Hekimlik Derneği'nin kurucusu Dr. Kadir Ceyhan (60) geçen Cumartesi hayatını kaybetti. Ceyhan için Fenerbahçe Camii'nde tören düzenlendi. Törene iş arkadaşları ve yakınları katılan Ceyhan'ın cenazesi son yolculuğuna uğurlanmak üzere Bodrum'a gönderildi. Ceyhan'ın tabutuna sarılı Beşiktaş bayrağı dikkat çekti. İstanbul Tabip Odası'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "1985 yılı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunlarından, Kadıköy 5 Nolu ASM hekimi üyemiz Dr. Kadir Ceyhan'ı kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz. İstanbul Tabip Odası (İTO) Pratisyen Hekim Komisyonu ve Pratisyen Hekimlik Derneği'nin kurucusu ve emektarlarından olan Dr. Kadir Ceyhan uzun yıllar İTO Kadıköy Birinci Basamak temsilciliği yapmış, bir dönem faaliyette olan; İTO Kadıköy Hekim Lokali Reçete'yi işletmiş, hekimler arası dostluk, dayanışma duygularının güçlenmesi için emek sarfetmişti. Meslektaşımızın başta ailesi olmak üzere yakınlarının büyük acısını paylaşıyor, tüm hekim camiasına başsağlığı diliyoruz. Dr. Kadir Ceyhan'ı her zaman sevgi, özlem ve minnetle hatırlayacağız."

- İstanbul