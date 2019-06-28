Son Dakika Haberleri: Hayatını kaybeden dünyaca ünlü Türk kalp doktoru için hastanede tören
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Hayatını kaybeden dünyaca ünlü Türk kalp doktoru için hastanede tören

1 saat önce

Türkiye'de ilk kalp naklini 1968'de gerçekleştiren, kalp damar cerrahisinin kurulması ve yaygınlaştırılmasına öncülük eden Opr. Dr. Kemal Bayazıt, 89 yaşında vefat etti.

Hayatını kaybeden dünyaca ünlü Türk kalp doktoru için hastanede tören, System.String[]
Türkiye'de ilk kalp naklini 1968'de gerçekleştiren, kalp damar cerrahisinin kurulması ve yaygınlaştırılmasına öncülük eden Opr. Dr. Kemal Bayazıt, 89 yaşında vefat etti. Bayazıt için İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tören düzenlendi.

Türkiye'de ilk kalp naklini yapan Opr. Dr. Kemal Bayazıt, 89 yaşında hayatını kaybetti. Bayazıt için Dr. Siyami Ersek Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tören düzenlendi. Törende bir konuşma yapan öğrencisi Prof. Dr. Süha Küçükaksu, "Onunla hepimizin anısı var. Ona minnet duyuyoruz. Açtığı yolda binlerce hasta sağılığına kavuştu" dedi.

Törende ayrıca ünlü doktorun fotoğraflarının ve videosunun yer aldığı slayt gösterildi. Törenin ardından Bayazıt'ın Türk bayrağına sarılı tabutu Şakirin Camii'ne götürüldü. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 01:38 Kaynak: İHA
Türkiye, Güncel
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