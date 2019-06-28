Son Dakika Haberleri: Hayatını kaybeden dünyaca ünlü Türk kalp doktoruna hastanede tören düzenlendi
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Hayatını kaybeden dünyaca ünlü Türk kalp doktoruna hastanede tören düzenlendi

39 dakika önce

Hayatını kaybeden dünyaca ünlü Türk kalp doktoruna hastanede tören düzenlendi Prof. Dr. Küçükaksu: " Onun açtığı yolda binlerce hasta sağlığına kavuştu"İSTANBUL - Türkiye'de ilk kalp naklini 1968'de gerçekleştiren, kalp damar cerrahisinin kurulması ve yaygınlaştırılmasına öncülük eden Opr. Dr.

Hayatını kaybeden dünyaca ünlü Türk kalp doktoruna hastanede tören düzenlendi
Prof. Dr. Küçükaksu: " Onun açtığı yolda binlerce hasta sağlığına kavuştu"
İSTANBUL - Türkiye'de ilk kalp naklini 1968'de gerçekleştiren, kalp damar cerrahisinin kurulması ve yaygınlaştırılmasına öncülük eden Opr. Dr. Kemal Bayazıt, 89 yaşında vefat etti. Bayazıt için İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tören düzenlendi.
Türkiye'de ilk kalp naklini yapan Opr. Dr. Kemal Bayazıt, 89 yaşında hayatını kaybetti. Bayazıt için Dr. Siyami Ersek Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tören gerçekleştirildi. Törende bir konuşma yapan Öğrencisi Prof. Dr. Süha Küçükaksu, " Onunla hepimizin anısı var. Ona minnet duyuyoruz. Açtığı yolda binlere hasta sağılığına kavuştu" dedi.Törende ayrıca ünlü doktorun fotoğraflarının ve videosunun yer aldığı slayt gösterildi. Törenin ardından Bayazıt'ın Türk Bayrağına sarılı cenazesi Şakirin Camisi'ne götürüldü.
Hayatını kaybeden dünyaca ünlü Türk kalp doktoruna hastanede tören düzenlendi
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 02:06 Kaynak: İHA
İstanbul, Genel
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