Hayatını kaybeden emekli emniyet müdürü son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Hayatını kaybeden emekli emniyet müdürü son yolculuğuna uğurlandı

- Hayatını kaybeden emekli emniyet müdürü son yolculuğuna uğurlandı Lösemi tedavisi görürken hayatını kaybeden emekli 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü Abdulkadir Kutlu'yu Emirdağ'da toprağa verilecek Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde uzun yıllar görev yapan ve bir süredir lösemi tedavisi gören...

- Hayatını kaybeden emekli emniyet müdürü son yolculuğuna uğurlandı

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Lösemi tedavisi görürken hayatını kaybeden emekli 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü Abdulkadir Kutlu'yu Emirdağ'da toprağa verilecek

ESKİŞEHİR - Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde uzun yıllar görev yapan ve bir süredir lösemi tedavisi gören emekli 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü Abdulkadir Kutlu hayatını kaybetti. Merhum İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törenle, mesai arkadaşları tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde uzun yıllar görev yapan ve bir dönem İl Emniyet Müdür vekili olan, 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü Aldülkadir Kutlu, lösemi tedavisi gördüğü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde yaşamını yitirdi. Merhum Kutlu'nun için İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi.

"55 yıllık ömrünün 30 yılını vatanının bölünmez bütünlüğünü, toplumun huzur ve güvenliğinin sağlanması harcamıştır"

Saygı duruşuyla başlayan törende konuşan İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, "Polis akademisinde bir yıl beraber okuduğum devrem Abdülkadir Kutlu, son görev yeri olan teftiş kurulu başkanlığında 6 yıl görev yaptıktan sonra 2017'de emekliliğe ayrıldı. İyi bir insan, baba ve polis olan meslektaşımızdı. 55 yıllık ömrünün 30 yılını vatanının bölünmez bütünlüğünü, toplumun huzur ve güvenliğinin sağlanması, vatandaşın temel hak ve hürriyetinin korunması için harcamıştır. 30 yıllık meslek hayatının 12 yıllık döneminde Eskişehir Emniyet Müdürlüğünün çeşitli birimlerinde çalışarak başarılı hizmetlerde bulunmuştur. Elim bir hastalık sonucu genç yaşta aramızdan ayrılan merhum meslektaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve teşkilatımıza baş sağlığı ve sabırlar dilerim" ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmanın ardından edilen dua sonrası merhum Kutlu'nun naaşı polis memurlarının omuzlarında cenaze aracına bindirildi. Merhum Abdulkadir Kutlu'nun naaşı, ikindi namazına müteakip defnedilmek üzere memleketi Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine götürüldü.

Öte yandan düzenlenen törene, Vali Yardımcısı Kubilay Ant, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, merhumun eşi Yeter Kutlu ile 2 çocuğu, İl Emniyet Müdür Yardımcıları, şube müdürleri ve emniyet personeli katıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Emirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 15:26 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hayatını kaybeden emekli emniyet müdürü son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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