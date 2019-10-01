Son Dakika Haberleri: Hayatını kaybeden emekli yüzbaşı defnedildi
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Hayatını kaybeden emekli yüzbaşı defnedildi

30 dakika önce

Adana'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden emekli Personel Yüzbaşı İbrahim Kısa, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde toprağa verildi.

Hayatını kaybeden emekli yüzbaşı defnedildi, System.String[]

Adana'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden emekli Personel Yüzbaşı İbrahim Kısa, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde toprağa verildi.


Kısa (72), yaklaşık üç aydır pankreas tedavisi gördüğü özel bir hastanede yaşamını yitirdi.


Nurdağı ilçesine getirilen Kısa'nın Türk bayrağına sarılı cenazesi, Gökçedere Mahallesi'ndeki camide kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.


Cenaze törenine, Kısa'nın yakınları yanı sıra, Nurdağı Jandarma Komutanı Binbaşı Ali Sevindi, Belediye Başkanı Ökkeş Kavak ve vatandaşlar katıldı.

Nurdağı, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 06:28 Kaynak: AA
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