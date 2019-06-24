Hayatını kaybeden Enis Fosforoğlu için Haldun Taner Sahnesi'nde tören düzenlendi
1 saat önce
Hayatını kaybeden Enis Fosforoğlu için Haldun Taner Sahnesi'nde tören düzenlendiİSTANBUL(İHA)- 71 yaşında hayatını kaybeden Enis Fosforoğlu için Haldun Taner Sahnesi'nde tören düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 01:37 Kaynak: İHA
Hayatını kaybeden Enis Fosforoğlu
için Haldun Taner
Sahnesi'nde tören düzenlendi
İSTANBUL(İHA)- 71 yaşında hayatını kaybeden Enis Fosforoğlu için Haldun Taner Sahnesi'nde tören düzenlendi. Törende Fosfoğlu'nun çocukları Seren ve Eren Fosforoğlu gözyaşlarına boğuldu.
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