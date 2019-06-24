Son Dakika Haberleri: Hayatını kaybeden Enis Fosforoğlu için Haldun Taner Sahnesi'nde tören düzenlendi
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Hayatını kaybeden Enis Fosforoğlu için Haldun Taner Sahnesi'nde tören düzenlendi

1 saat önce

Hayatını kaybeden Enis Fosforoğlu için Haldun Taner Sahnesi'nde tören düzenlendiİSTANBUL(İHA)- 71 yaşında hayatını kaybeden Enis Fosforoğlu için Haldun Taner Sahnesi'nde tören düzenlendi.

Hayatını kaybeden Enis Fosforoğlu için Haldun Taner Sahnesi'nde tören düzenlendi
İSTANBUL(İHA)- 71 yaşında hayatını kaybeden Enis Fosforoğlu için Haldun Taner Sahnesi'nde tören düzenlendi. Törende Fosfoğlu'nun çocukları Seren ve Eren Fosforoğlu gözyaşlarına boğuldu.
Hayatını kaybeden Enis Fosforoğlu için Haldun Taner Sahnesi'nde tören düzenlendi
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 01:37 Kaynak: İHA
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