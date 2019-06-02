Son Dakika Haberleri: Hayatını kaybeden eşinin yerine muhtar adayı oldu
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Hayatını kaybeden eşinin yerine muhtar adayı oldu

32 dakika önce

31 Mart seçimlerinde Yeni Besni Mahallesi'nden muhtar seçilen Aydın Zengi'nin mazbatasını alamadan geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmesiyle yeniden gidilen seçimde, Aydın Zengi'nin eşi de adaylığa başvurdu.

Hayatını kaybeden eşinin yerine muhtar adayı oldu, System.String[]
31 Mart seçimlerinde Yeni Besni Mahallesi'nden muhtar seçilen Aydın Zengi'nin mazbatasını alamadan geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmesiyle yeniden gidilen seçimde, Aydın Zengi'nin eşi de adaylığa başvurdu. 31 Mart seçimlerinde Yeni Besni Mahallesi'nden muhtar seçilen Aydın Zengi'nin mazbatasını alamadan geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmesiyle, ilçe seçim kurulu tarafından Yeni Besni Mahallesi'nde seçimlerin yenilenmesine karar verilmişti. 4 adayın yarıştığı muhtarlık seçiminde hayatını kaybeden Aydın Zengi'nin eşi Meltem Zengi de mahalle muhtarlığı için aday oldu. Yeni Besni Mahallesi'nde Meltem Zengi, Veysel Özbay, İsmail Yıldız ve Ramazan Borazan muhtarlık için yarışıyor. Sabah saat 08.00'de başlayan oy kullanma işleminde bin 500 seçmen 5 sandıkta mahalle muhtar adaylığı için oylarını kullanıyor. Oy kullanma işlemi 17.00'de sona erecek.
(Ramazan Kuyu/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 04:00 Kaynak: İHA
Aydın, Besni, Güncel
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