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Hayatını kaybeden fenomen muhtarın yeri artık eşine emanet - Son Dakika

Hayatını kaybeden fenomen muhtarın yeri artık eşine emanet

01.08.2021 18:51

- Hayatını kaybeden fenomen muhtarın yeri artık eşine emanet Hayatını kaybeden muhtar eşinin görevini devraldı Adıyaman'da 3 çocuk annesi kadın, hayatını kaybeden eşinin muhtarlık görevini yapılan seçim sonrası devraldı.

- Hayatını kaybeden fenomen muhtarın yeri artık eşine emanet

Hayatını kaybeden muhtar eşinin görevini devraldı

ADIYAMAN - Adıyaman'da 3 çocuk annesi kadın, hayatını kaybeden eşinin muhtarlık görevini yapılan seçim sonrası devraldı.

Adıyaman'ın renkli simalarından olan sosyal medya fenomeni Eskisaray Mahallesi Muhtarı Mahmut Göksu 3 Mayıs 2021 tarihinde hayatını kaybetti. Muhtarın hayatını kaybetmesinin ardından görevine eşi Fatma Göksu talip olarak seçimlere hazırlandı. 1 Ağustos 2021 tarihinde yapılan seçime Fatma Göksu ile Kadir Doğan aday oldu. Bin 280 seçmenin bulunduğu Eskisaray mahallesinde 506 kişi oy kullandı. Seçim sonrası yapılan sayımlarda eski muhtar Mahmut Göksu'nun eşi Fatma Göksu, 432 oy, Kadir Doğan ise 69 oy alırken 5 oy ise geçersiz sayıldı. 432 Oy ile yeniden muhtar seçilen Fatma Göksu, hüzün ve heyecanı bir arada yaşadı. Burak, İrem ve Berivan ile beraber biran olsun seçim bitene kadar sandık başından ayrılmayan Fatma Göksu, eşinden kalan görevi en iyi şekilde mahallelinin de desteğiyle yürüteceğini vurguladı.

Fatma Göksu, "Kocamın bıraktığı yerden devam edeceğim. Kocam bu mahallede ne istediyse onu yapmaya çalışacağım. Mahalle halkımın da desteğiyle, onlarında yardımıyla inşallah güzel şeyler yapmaya çalışacağız. Üzüntüde var heyecanda var. Çevreme baktığımda böyle bir sonucun çıkacağını bekliyordum, Allah herkesten razı olsun" diye konuştu.

Hayatını kaybeden fenomen muhtarın yeri artık eşine emanet
Hayatını kaybeden fenomen muhtarın yeri artık eşine emanet
Hayatını kaybeden fenomen muhtarın yeri artık eşine emanet
Hayatını kaybeden fenomen muhtarın yeri artık eşine emanet
Hayatını kaybeden fenomen muhtarın yeri artık eşine emanet
Hayatını kaybeden fenomen muhtarın yeri artık eşine emanet
Hayatını kaybeden fenomen muhtarın yeri artık eşine emanet

Mahmut Göksu, Muhtarlık, Adıyaman, Göksu, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Hayatını kaybeden fenomen muhtarın yeri artık eşine emanet - Son Dakika


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