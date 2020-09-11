Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut, hayatını kaybeden gazeteci Hüseyin Varlık'ın isminin bir sokağa verileceğini belirtti.
Bulut, yaptığı açıklamada, Mengen ilçesinde gazetecilik yapan ve Anadolu Ajansı'nda (AA) serbest haberci olarak çalışan Varlık'ın, evinde 2 Eylül tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiğini hatırlattı.
Belediye meclisi toplantısında, Hüseyin Varlık'ın isminin yaşatılması için karar alındığını aktaran Bulut, Mengen sevdalısı fotoğraf sanatçısı Varlık'ın isminin bir sokağa verileceğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 13:23 - Kaynak: AA
Son Dakika › Kültür Sanat › Hayatını kaybeden gazeteci Hüseyin Varlık'ın adı yaşatılacak - Son Dakika