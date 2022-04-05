Hayatını kaybeden gazeteci Rauf Gerz son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Hayatını kaybeden gazeteci Rauf Gerz son yolculuğuna uğurlandı

05.04.2022 18:25
Hayatını kaybeden gazeteci Rauf Gerz son yolculuğuna uğurlandı

Motosiklet kazasında hayatını kaybeden gazeteci Rauf Kemal Gerz'in ölümü basın camiasında büyük üzüntüye sebep oldu.

Motosiklet kazasında hayatını kaybeden gazeteci Rauf Kemal Gerz'in ölümü basın camiasında büyük üzüntüye sebep oldu. Rauf Kemal Gerz, Kerem Aydınlar Camii'nde son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazında Gerz'in sevenleri göz yaşlarına hakim olamadı.

Gazeteci ve radyocu Rauf Kemal Gerz, dün Sultangazi'de motosiklet kazasında hayatını kaybetmişti. Birçok şirketin kurumsal iletişim departmanında üst düzey yöneticilik yapan 56 yaşındaki Rauf Kemal Gerz'in ölümü basın camiasında büyük üzüntüye sebep oldu. Rauf Kemal Gerz'in cenazesi, ikindi namazını müteakiben cenaze namazı kılınmak üzere Kerem Aydınlar Camii'ne getirildi. Cenazeye basın ve motosiklet camiasından Gerz'in birçok yakını katılım sağladı. Yakınları ile oğlu Atahan Gerz ve eşi Hatice Gerz taziyeleri kabul etti. Gazetecinin oğlu ve eşi ile yakınları cenazede göz yaşlarına hakim olamadı. Rauf Gerz'in cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Çengelköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

"KAZA OLARAK DEĞİL CİNAYET OLARAK GÖRÜYORUZ"

Gazeteci Rauf Gerz'in motosiklet camiasından yakın arkadaşı olan Muhammet Kurt, "Rauf abimiz hem dostumuz abimiz. O da kulübümüzün ilk başkanlarından. Görüp görebileceğiniz en dikkatli motor kullanan, bu ekipmanlara çok önem veren biriydi. Biz bu kazayı, bir kaza olarak değil bir cinayet olarak görüyoruz. Çünkü kazayı izlediğimiz zaman araç sürücüsünün çok ani bir şekilde çıkışa girdiğini ve motoru sıkıştırarak bariyere attığını görüyoruz. Burada bariyer metal değil de plastik olsa ölüm olur muydu? Bunu da gündeme getirmemiz lazım. Her ölümlü kazada bu gündeme getiriliyor ama herhangi bir aksiyon alınmıyor ne yazık ki" ifadelerini kullandı.

Meslektaşı olan Lerzan Özder, "Mesleği çok büyük keyifle ve gerçekten çok severek yaptığımız muhteşem bir çalışma arkadaşıydı. Beş yıl birlikte çalıştık. Benim için çok çok önemli. Onu tanımak, onunla birlikte olmak. Güvenli olarak motosiklet kullanmak konusunda o dikkatini biliyorum. Aldığı önlemleri biliyorum. Bunlara rağmen onu bu şekilde kaybetmek gerçekten çok üzücü" dedi.

(Metin Başar - Onur Hamzaoğlu/İHA)

Hayatını kaybeden gazeteci Rauf Gerz son yolculuğuna uğurlandı
Hayatını kaybeden gazeteci Rauf Gerz son yolculuğuna uğurlandı
Hayatını kaybeden gazeteci Rauf Gerz son yolculuğuna uğurlandı
Hayatını kaybeden gazeteci Rauf Gerz son yolculuğuna uğurlandı
Hayatını kaybeden gazeteci Rauf Gerz son yolculuğuna uğurlandı
Hayatını kaybeden gazeteci Rauf Gerz son yolculuğuna uğurlandı

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Motosiklet kazasında hayatını kaybeden gazeteci Rauf Gerz son yolculuğuna uğurlandı Motosiklet kazasında hayatını kaybeden gazeteci Rauf Gerz son yolculuğuna uğurlandı Gazeteci ve radyocu Rauf Gerz son yolculuğuna uğurlandı Gazeteci ve radyocu Rauf Gerz son yolculuğuna uğurlandı

Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hayatını kaybeden gazeteci Rauf Gerz son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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