Hayatını kaybeden gencin organları 5 kişiye umut oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hayatını kaybeden gencin organları 5 kişiye umut oldu - Son Dakika

Hayatını kaybeden gencin organları 5 kişiye umut oldu

6 saat önce

Bursa'da hayatını kaybeden 27 yaşındaki Ali Güngör, organ nakli bekleyen 5 kişiye umut oldu.

Hayatını kaybeden gencin organları 5 kişiye umut oldu, System.String[]

Bursa'da hayatını kaybeden 27 yaşındaki Ali Güngör, organ nakli bekleyen 5 kişiye umut oldu.


Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden 27 yaşındaki Ali Güngör'ün ailesi, diğer ailelere de örnek olması için çocuklarının organlarını bağışladı. Sağ böbreği 10 yıldır diyaliz hastası olan 55 yaşındaki bir erkek hastaya, sol böbreği 3 yıldır diyaliz hastası olan 47 yaşındaki bir erkek hastaya, karaciğeri 1 yıldır Kriptojenik Karaciğer Hastalığı teşhisi ile 1 yıldır uygun karaciğer bekleyen 48 yaşındaki bir kadın hastaya, korneası 23 yaşındaki bir erkek hastaya ve 29 yaşındaki bir kadın hastaya umut oldu.


Özel hastane yetkilileri organ bağışının hastalar için en büyük umut kapısı olduğunu belirterek, Güngör ailesinin herkese örnek olması gerektiğini söyledi. - BURSA

Ali Güngör, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 03:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yerli otomobilde ÇED başvuru dosyası halkın görüşüne açıldı
Yerli otomobilin adresi resmiyet kazandı Kocası tarafından bıçaklanan kadın öldü Türkiye'nin mülteci kararının ardından panikleyen AB'den skandal sözler: Kimse bize şantaj yapamaz

Son Dakika Haberleri
19:57 Virüslerden korunmak için ev yapımı maske
18:17 Yeniden "Sevda Yelleri"
18:07 Güven Kıraç, Hekimoğlu'nda!
17:42 Ulaş Tuna Astepe'den sınırdaki göçmenlere yardım eli!
17:42 Eski Türkiye ve Avrupa güzelinden 36 yıl sonra gelen itiraf!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2020 21:40:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hayatını kaybeden gencin organları 5 kişiye umut oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]