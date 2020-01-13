Hayatını kaybeden göçmenin yakını: "Botların içinde ölüme gidiyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hayatını kaybeden göçmenin yakını: 'Botların içinde ölüme gidiyoruz' - Son Dakika

Hayatını kaybeden göçmenin yakını: "Botların içinde ölüme gidiyoruz"

6 saat önce

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, kaçak göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu hayatını kaybeden 8'i çocuk 11 kişinin cenazeleri, İzmir Adli Tıp Kurumundan henüz yakınlarına teslim edilmedi.

Hayatını kaybeden göçmenin yakını:

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, kaçak göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu hayatını kaybeden 8'i çocuk 11 kişinin cenazeleri, İzmir Adli Tıp Kurumundan henüz yakınlarına teslim edilmedi. Adli Tıp Kurumu önünde bekleyen hayatını kaybedenlerin yakını İbrahim Gazzi, "Bu botların içinde ölüme gidiyoruz, çok perişan olduk" dedi.

Geçtiğimiz cumartesi günü Çeşme ilçesi açıklarında, kaçak göçmenleri taşıyan tekne yasa dışı yollarla Yunanistan'a bağlı Sakız Adası'na doğru yol alırken batmış, facia yaşanmıştı. Meydana gelen olayda, 8'i çocuk 11 kişi hayatını kaybetmiş, teknede bulunan diğer 8 kişi ise son anda kurtulmuştu.

Olayın ardından yürütülen soruşturma kapsamında aralarında tekne sahibi, kaptan, düzensiz göçmenleri barındıran ve bu kişilerle para gönderme işlemi yaptığı belirlenen şüphelilerin de yer aldığı biri yabancı toplam 6 şüpheli ekipler tarafından gözaltına alınmıştı. Faciada hayatını kaybeden göçmenlerin cenazeleri ise İzmir Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Otopsisi yapılan cenazeler, henüz yakınlarına teslim edilmedi. Bazı cenazelerin yakınları ise adli tıp kurumu önüne geldi.

Hayatını kaybedenlerin birbirleriyle akraba oldukları ve yıllardır Türkiye'de yaşadıkları öğrenildi. Ölen yakınını teslim almak için bekleyen İbrahim Gazzi, "Biz şaşırdık, perişan olduk, biz yanlış yaptık; kimse başkası için yanlış yapmasın. Biz pişmanız, biz gittik başkası gitmesin. Bu botların içindeyiz. Ölüme gidiyoruz, çok perişan olduk. Başkası perişan olmasın" diye konuştu.

(Nurgül Alkan - Salih Yılmazsoy/İHA)

Adli Tıp, Çeşme, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 04:15 Kaynak: İHA
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