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Hayatını kaybeden gösterici için Beyrut'ta sembolik cenaze merasimi
6 saat önce
Lübnan'da çok sayıda gösterici, Halde bölgesinde dün bir askerin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Ala Ebu Fahr için başkent Beyrut'ta sembolik cenaze merasimi düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 09:21 Kaynak: AA
Lübnan'da çok sayıda gösterici, Halde bölgesinde dün bir askerin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Ala Ebu Fahr için başkent Beyrut'ta sembolik cenaze merasimi düzenledi.
Ebu Fahr'ın naaşını Beyrut'un merkezindeki Riyad es-Sulh Meydanı'na getiren göstericiler, burada milli marş okuyup "devrim, "özgürlük, şehadet" sloganları atarak yürüdü.
Ebu Fahr için bugün öğle vakti cenaze merasimi düzenlenmesi bekleniyor.
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