Hayatını kaybeden gösterici için Beyrut'ta sembolik cenaze merasimi

Lübnan'da çok sayıda gösterici, Halde bölgesinde dün bir askerin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Ala Ebu Fahr için başkent Beyrut'ta sembolik cenaze merasimi düzenledi.

Ebu Fahr'ın naaşını Beyrut'un merkezindeki Riyad es-Sulh Meydanı'na getiren göstericiler, burada milli marş okuyup "devrim, "özgürlük, şehadet" sloganları atarak yürüdü.

Ebu Fahr için bugün öğle vakti cenaze merasimi düzenlenmesi bekleniyor.