Hayatını kaybeden hastane personeli için tören düzenlendi - Son Dakika
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Hayatını kaybeden hastane personeli için tören düzenlendi

27 dakika önce

Samsun'un Bafra ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Mehmet Bilgi için memur olarak çalıştığı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi önünde tören düzenlendi.

Hayatını kaybeden hastane personeli için tören düzenlendi, System.String[]

Samsun'un Bafra ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Mehmet Bilgi için memur olarak çalıştığı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi önünde tören düzenlendi.

Bilgi'nin cenazesi çalıştığı kurumun önüne getirilerek çalışma arkadaşlarından helallik alındı.

Okunan duanın ardından cenaze, ikindi namazından sonra Asri Mezarlıkta toprağa verilmek üzere Yeni Camisi'ne götürüldü.

Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi önündeki törene, Bilgi'nin yakınları, çalışma arkadaşları ile İlçe Sağlık Müdürü Aytaç Akın, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Müdürü Tayfur Aykaç katıldı.

Samsun, Bafra, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 04:16 Kaynak: AA
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