Hayatını kaybeden Hukuk Fakültesi öğrencisinin adı kütüphanede yaşatılacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hayatını kaybeden Hukuk Fakültesi öğrencisinin adı kütüphanede yaşatılacak - Son Dakika

Hayatını kaybeden Hukuk Fakültesi öğrencisinin adı kütüphanede yaşatılacak

6 saat önce

Antalya'nın Serik ilçesinde traktör devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Hukuk Fakültesi öğrencisi Hüseyin Karatoy'un anısına kütüphane açıldı.

Hayatını kaybeden Hukuk Fakültesi öğrencisinin adı kütüphanede yaşatılacak, System.String[]

Antalya'nın Serik ilçesinde traktör devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Hukuk Fakültesi öğrencisi Hüseyin Karatoy'un anısına kütüphane açıldı.


25 Temmuz günü Serik ilçesine bağlı Kayaburnu mahallesinde traktör devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Hukuk Fakültesi'nde 3. sınıf öğrencisi olan Hüseyin Karatoy'un ismini yaşatmak için kütüphane açıldı. Serik Mehmet Akif Ersoy Okulunda Hüseyin Karatoy adına ailesi ve arkadaşları tarafından yaptırılan kütüphanenin açılışına Serik İlçe Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, Belediye Başkan Yardımcıları Kemal Yıldırım, Ziya Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdürü İkram Ekiz, Karatoy'un ailesi, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Tören sonrası protokol üyeleri ve öğrenciler kütüphaneyi incelediler. - ANTALYA

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Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 09:34 Kaynak: İHA
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