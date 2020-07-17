Hayatını kaybeden Huysuz Virjin lakaplı Seyfi Dursunoğlu mirasını kime bıraktı

Dursunoğlu yaptığı bir röportajda, mirasıyla ilgili bir soruya " Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'na yaptığım bağışla ilgili çok konuşulsun duyulsun istemedim. Bazı kişiler diyorlar ki bir sene para almadan onlar için program yaparım, çalışırım. Ama önemli olan bedava program yapmak değil., nakit para bağışı da yapmak. Ben hem para veririm hem de gerekirse program yaparım. Ben mirasını onlara bağışladım. Ben öldükten sonra kimse mirasımı bölüşemeyecek. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'na bağış yapmaya kara vermem çok enteresan oldu. Benim telefon numaram ile onların numarası arasında bir rakam farkı var. ve her sabah ben Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı mı diye uyandırılıyordum. Bir çok kişi arıyordu. Bir gün onları arayıp uyardım telefonlarımız benziyor birimiz değiştirelim diye. Onlar da beni vakfa davet ettiler konuşmak üzere. Orada bana yaptıkları işlerin görüntülerini izlettiler ve çok etkilendim. Onları 2 sene gizli takibe aldım ve böyle bir bağış yapma kararı aldım" şeklinde cevap vermişti