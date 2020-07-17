Hayatını kaybeden Huysuz Virjin lakaplı Seyfi Dursunoğlu mirasını kime bıraktı
Dursunoğlu yaptığı bir röportajda, mirasıyla ilgili bir soruya "Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'na yaptığım bağışla ilgili çok konuşulsun duyulsun istemedim. Bazı kişiler diyorlar ki bir sene para almadan onlar için program yaparım, çalışırım. Ama önemli olan bedava program yapmak değil.
Dursunoğlu yaptığı bir röportajda, mirasıyla ilgili bir soruya " Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'na yaptığım bağışla ilgili çok konuşulsun duyulsun istemedim. Bazı kişiler diyorlar ki bir sene para almadan onlar için program yaparım, çalışırım. Ama önemli olan bedava program yapmak değil., nakit para bağışı da yapmak. Ben hem para veririm hem de gerekirse program yaparım. Ben mirasını onlara bağışladım. Ben öldükten sonra kimse mirasımı bölüşemeyecek. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'na bağış yapmaya kara vermem çok enteresan oldu. Benim telefon numaram ile onların numarası arasında bir rakam farkı var. ve her sabah ben Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı mı diye uyandırılıyordum. Bir çok kişi arıyordu. Bir gün onları arayıp uyardım telefonlarımız benziyor birimiz değiştirelim diye. Onlar da beni vakfa davet ettiler konuşmak üzere. Orada bana yaptıkları işlerin görüntülerini izlettiler ve çok etkilendim. Onları 2 sene gizli takibe aldım ve böyle bir bağış yapma kararı aldım" şeklinde cevap vermişti
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 23:49
Son Dakika › Magazin › Hayatını kaybeden Huysuz Virjin lakaplı Seyfi Dursunoğlu mirasını kime bıraktı - Son Dakika Magazin
Son Dakika 23:54 "Huysuz Virjin" olarak tanınan sanatçı Seyfi Dursunoğlu'nun ölüm nedeni belli oldu 23:43 Acun Ilıcalı'dan Bakan Koca'nın Survivor finali eleştirisine yanıt: İstenmeden oluşan bir durum 23:00 Hayatını kaybeden "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bıraktı 22:53 Dünya Sağlık Örgütü, "Koronavirüs ikinci kez bulaşır mı?" soruna yanıt veremedi 22:15 Katil zanlısının 8 parçaya böldüğü cansız beden için poşet almaya gittiği anlar ortaya çıktı 20:50 Başından vurulmuş halde bulunan asker, sağlık ekiplerini seferber etti 20:14 İmamoğlu, seçim vaadini hayata geçirdi! İstanbul'da 4 yaş ve altında çocuğu olan annelere ulaşım ücretsiz oldu 19:17 Azerbaycan'la yaşanan çatışmalarda ağır kayıp veren Ermenistan geri adım attı 18:47 Polis operasyonunda gizli bölmede yakalanan kadın, "Size şaka yaptık" dedi 18:29 Kendisinden haber alınamayan mahalle bekçisi ölü bulundu 17:00 Putin'den 150 bin askere sürpriz talimat! Beş günlük dev askeri tatbikat başladı 16:33 Fenerbahçe'nin eski yıldızı Moussa Sow, Brezilya'da futbola geri dönebilir 16:28 Burdur'da karantinaya alınan asker sayısı 670'e yükseldi 16:03 Libya üzerinden Afrika sıcakları geliyor! Güney kıyılarımızı ve iç bölgeler kavrulacak 15:54 15 Temmuz gecesi "Yönetime el koyduk" mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu