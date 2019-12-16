Hayatını kaybeden ilkokul öğrencisi Mert'in ailesine İYİ Parti'den taziye ziyareti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hayatını kaybeden ilkokul öğrencisi Mert'in ailesine İYİ Parti'den taziye ziyareti - Son Dakika

Hayatını kaybeden ilkokul öğrencisi Mert'in ailesine İYİ Parti'den taziye ziyareti

6 saat önce

Okul kantininden aldığı çikolatayı yediği sırada nefessiz kalarak vefat eden birinci sınıf öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın babası Faruk Köksal, "Kimin suçu varsa herkes cezasını çeksin.

Okul kantininden aldığı çikolatayı yediği sırada nefessiz kalarak vefat eden birinci sınıf öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın babası Faruk Köksal, "Kimin suçu varsa herkes cezasını çeksin. Sadece bizim evladımız için değil. Başka evlatlarımız gitmesin başka ana babalar yanmasın." dedi.

İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Salim Ensarioğlu, Keçiören Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulunda şırınga şeklinde ambalajı bulunan sıvı çikolatayı yediği sırada fenalaşarak hayatını kaybeden 1'inci sınıf öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın ailesini ziyaret ederek taziyelerini iletti.

Ensarioğlu, kadınların ve çocukların korunamadığını, devletin içeride ve dışarıda girdiği siyasi kavgalar dolayısıyla halkın eksikleri üzerine gitmediğini savundu.

Devletin şikayet değil çözüm mercisi olduğunu belirten Ensarioğlu, olayın üzerinden 6 gün geçmesine rağmen şırınga şeklindeki çikolatanın halen kantinlerde satıldığını ileri sürdü.

Ailenin yanında olduklarını ifade eden Ensarioğlu, "Parlamentodaki arkadaşlarımıza söyleyeceğim ne gerekiyorsa yapsınlar. Bizimkisi hem ziyaret hem başsağlığı hem de suç duyurusudur." ifadelerini kullandı.

Baba Faruk Köksal ise savcılığa başvurup başvurmadıklarına ilişkin soru üzerine, "Gereken neyse yaptık. Kimin suçu varsa herkes cezasını çeksin. Sadece bizim evladımız için değil. Böyle zararlı maddeler satılmasın istiyoruz. Başka evlatlarımız gitmesin başka ana babalar yanmasın." diye konuştu.

"Şırınga çikolata" üretimi yapılan firmanın kendilerini arayıp aramadıklarının sorulması üzerine baba Köksal, şirketten kendilerini arayan olmadığını söyledi. Köksal, kantinlerde denetim yapılması gerektiğini dile getirdi.

Mert'in annesi Şükran Köksal da konuyla avukatlarının ilgilendiğini belirtti.

Hayatını kaybeden ilkokul öğrencisi Mert'in ailesine İYİ Parti'den taziye ziyareti

İYİ Parti, Keçiören, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 04:04 Kaynak: AA
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