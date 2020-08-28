Hayatını kaybeden işçiler son yolculuklarına uğurlandı - Son Dakika

Hayatını kaybeden işçiler son yolculuklarına uğurlandı

Servis aracının şoförü gözaltına alındı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de, işçileri taşıyan servis aracının devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 35 yaşındaki Hüseyin Bayramoğlu ve 27 yaşındaki Zuhal Boz, düzenlenen cenaze törenleri ile son yolculuklarına uğurlandı.

Edinilen bilgilere göre; bugün sabah saatlerinde Eskişehir - Ankara karayolu üzerinde 26 S 0283 plakalı Mehmet İ. idaresindeki servis otobüsü, seyir halindeyken bir anlık dalgınlık sonucu bariyerlere çarpıp otogar önünde bulunan yeşil alana devrildi. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda Acil Sağlık ve polis ekipleri sevkedilirken fabrika işçisi 35 yaşındaki Hüseyin Bayramoğlu ve 27 yaşındaki Zuhal Boz, olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Eskişehir Adliyesi'nde Zabıt Katibi Hatice Bayramoğlu ile evli olan 2 çocuk babası Hüseyin Bayramoğlu, Zincirlikuyu Mahallesi Yeni Camii'nde kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine, merhumun ailesinin yanı sıra Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal ve mesai arkadaşları katıldı.

Ayrıca aynı kazada hayatını kaybeden 27 yaşındaki Zuhal Boz'un cenaze namazı ise, ikindi namazına müteakiben Aşağısöğütönü Mahallesinde bulunan Yavuz Sultan Selim Camii'nde kılındı. Cenaze namazlarının ardından Bayramoğlu ve Boz, defnedilmek üzere Asri götürüldü.

Öte yandan kazaya sebebiyet veren aracın şoförü Mehmet İ., yapılan sağlık kontrollerinin ardından gözaltına alındı.