Hayatını kaybeden kardeşinin çocuklarıyla alışverişe çıktı

Kardeşi Selçuk Tektaş 'ı geçtiğimiz ay kaybeden Alişan , kendisine emanet edildiği yeğenleri ile görüntülendi. Koronavirüse yenik düşen kardeşinin ölümüyle yıkılan ünlü sanatçı, sosyal medya hesabından, "Geride bıraktıkların artık benim emanetlerim" paylaşımı yapmıştı. Yeğenlerinin çok fazla etkilenmemesi için sık sık onlarla vakit geçiren sanatçı, Etiler'de alışveriş turuna çıktı.

Yeğenlerinin ellerini bir an olsun bırakmayan ve oyuncu mağazasından D&R'a kadar birçok mağaza gezen Alişan, sonrasında elektrikli scooter aldı. Yaklaşık 2 bin TL'lik alışveriş yapan Alişan, muhabirlerden soruları kabul etmeyerek, "Arkadaşlar başka zaman, şimdi olmaz" diyerek yeğenlerinin yanında konuşmak istemedi. Ünlü sanatçıyı görenler, yeğenlerine babalık ediyor yorumları yaptı.