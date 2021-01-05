Hayatını kaybeden Kasaplar Odası Başkanı son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Hayatını kaybeden Kasaplar Odası Başkanı son yolculuğuna uğurlandı
05.01.2021 12:38
Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 71 yaşındaki Sakarya Kasaplar Odası Başkanı Nihat Kopal, son yolculuğuna uğurlandı.
Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 71 yaşındaki Sakarya Kasaplar Odası Başkanı Nihat Kopal, son yolculuğuna uğurlandı.
Geçtiğimiz günlerde korona virüse tedavisi gören 71 yaşındaki Sakarya Kasaplar Odası Başkanı Nihat Kopal, tedavi sonrası taburcu edildi. Evinde rahatsızlanan Kopal, dün kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Kopal'ın kalp krizi sonucu vefat ettiği öğrenildi. Hayatını kaybeden Kopal, Mithatpaşa Mahallesi'ndeki evinin önünde kılınan cenaze namazı sonrasında Adapazarı Emirdağ Mezarlığı'nda toprağa verildi. - SAKARYA
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