Son Dakika Haberleri: Hayatını Kaybeden Kıbrıs Gazisi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Hayatını Kaybeden Kıbrıs Gazisi Son Yolculuğuna Uğurlandı

1 saat önce

Afyonkarahisar'da 66 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Hacı Ali Fırın, İmaret Camii'nde düzenlenen tören ile son yolculuğuna uğurlandı.

Hayatını Kaybeden Kıbrıs Gazisi Son Yolculuğuna Uğurlandı, System.String[]
Afyonkarahisar'da 66 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Hacı Ali Fırın, İmaret Camii'nde düzenlenen tören ile son yolculuğuna uğurlandı.

Kıbrıs Gazisi Hacı Ali Fırın için düzenlenen cenaze törenine Vali Mustafa Tutulmaz'ın yanı sıra İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Zekai İnan, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Afyonkarahisar Temsilcisi Yusuf Aytaç Hürkal, gazinin yakınları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Vali Mustafa Tutulmaz, cenaze namazı öncesinde gazi Fırın'ın ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Kılınan cenaze namazının ardından gazi Hacı Ali Fırın'ın cenazesi Kocatepe Asri Mezarlığında toprağa verildi. - AFYONKARAHİSAR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 02:23 Kaynak: İHA

Afyon, Kıbrıs, Güncel
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