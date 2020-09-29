Hayatını kaybeden Kuveyt Emiri es-Sabah'ın naaşı yarın Kuveyt'e getirilecek - Son Dakika

ABD'de hayatını kaybeden Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın naaşının yarın Kuveyt'e getirileceği açıklandı.
Uzun süredir tedavi gördüğü ABD'de hayatını kaybeden 90 yaşındaki Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın naaşının yarın Kuveyt'e getirileceği duyuruldu. Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın vefatı nedeniyle ülkede 40 günlük yas ilan edilirken, resmi dairelerdeki çalışmalara 3 gün boyunca ara verildi. Kuveyt Emirinin ölümünün ardından Veliaht Prens Şeyh Nevvaf el- Ahmed el-Cabir es-Sabah, ülkenin yeni Emiri oldu.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 23:57 - Kaynak: İHA
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