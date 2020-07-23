Hayatını kaybeden maden işçisi otopsisi tamamlandı - Son Dakika

Hayatını kaybeden maden işçisi otopsisi tamamlandı

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil;"Acımız çok büyük"

ZONGULDAK - Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait maden ocağında sabah saatlerinde meydana gelen iş kazasında hayatını kaybeden maden işçisi Fatih Kafkas otopsi işlemleri tamamlandı. Maden içisinin 2019 girişli olduğu öğrenildi.

Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait maden ocağında sabah saatlerinde meydana gelen iş kazasında hayatını kaybeden maden işçisi Fatih Kafkas ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Morg önüne maden işçisinin yakınları Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil ve sendika yöneticileri, TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu yer aldı.

Meydana gelen iş kazası sonrası genç maden işçisi arkadaşlarını kaybettiklerini ifade eden Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, "Bu sabah Üzülmez müessesinde saat 03: 30 civarında bir arkadaşımız yaşadığı iş kazası sonucunda hayatını kaybetti. Böyle kazların olmasını istemeyiz ama maalesef yaşıyoruz. Hepimiz üzgünüz çok söylenecek bir şey yok. Acımız büyük. 2019 yılında işe giren bir arkadaşımızdı. Hepimizi üzdü. Allah yakınlarına sabırlar versin. Cenaze Çaycuma Ahatlı Köyü Gemeçler mahallesinde defin edilecek" şeklinde konuştu.