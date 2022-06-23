Hayatını kaybeden Mahmut Ustaosmanoğlu'nun Cübbeli Ahmet Hoca'ya vasiyeti: Benim yakınımda kendine bir mezar al

İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu, bir süredir böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında vefat etti. İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sevgili şeyhimiz Mahmut Efendi Hazretlerimiz Hakk'a yürümüş ahirete irtihal etmiştir. Cümle ümmet-i Muhammed'in başı sağ olsun" ifadeleri yer aldı. Ustaosmanoğlu'nun cenazesi yarın öğlen namazı sonrasında Fatih Camii'nden kaldırılacak.

BİRÇOK İSİM BAŞSAĞLIĞI MESAJI PAYLAŞTI

Vefat haberi sonrası başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere birçok siyasi ve ünlü isim başsağlığı mesajı paylaştı. Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü de Ustaosmanoğlu için bir taziye mesajı yayımladı. Ünlü, açıklamasında "Kutbü'l-ektâb, Ğavsü'l-evtâd ve Hicrî 15. Asrın Müceddidi Mahmud Efendi Hazretlerimiz Rahmet-i Rahmân'a vâsıl olmuştur. Allâh-u Teâlâ, kendisine fevka't-tecellîler ihsân eylesin ve azîz rûhunu Silsile-i Aliyye-i Nakşibediyye-i Müceddidiyye-i Hâlidiyye ricâlinin ervâh-ı tayyibelerine ilhâk eylesin. Âmîn!" ifadelerini kullandı.

"BENİM YAKINIMDAN BİR MEZAR AL"

Öte yandan Mahmut Ustaosmanoğlu'nun ölümü sonrası Cübbeli Ahmet Hoca'nın yıllar önce HaberTürk'e verdiği röportajda söyledikleri yeniden gündem oldu. Cübbeli, o röportajda Ustaosmanoğlu'nun kendisinden bir istekte bulunarak "Hocamın yanında hizmet bana da nasip oldu. 30 sene kadar önce bir gün kendisine tefsir okuduğum anda buyurdu ki 'Benim yakınımda kendine bir mezar al. Bana orada tefsir okursun.' Tabii evliyaların sözleri boşuna olmaz. Ben bir müjde anladım buradan. İnşallah imanla ölmem nasip olacak ki bir evliya bana kabirde birliktelik vaadediyor. Benim için en büyük müjdedir." demişti.