Hayatını kaybeden meclis üyesinin yerine yeni üye göreve başladı - Son Dakika

İlk yedek olan Emre Bakırcı, meclisin yeni üyesi oldu. Başkan Mehmet Can Erdoğan, yeni meclis üyesine hayırlı hizmetler temennisinde bulundu. - ADIYAMAN

Adıyaman İl Genel Meclisi Nisan ayının ilk oturumu Başkan Mehmet Can Erdoğan Başkanlığında toplandı. Toplantının ilk oturumunda il genel meclis üyelerine yeni üye tanıtıldı. Geçtiğimiz ay rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden Çelikhan 'ın AK Partili il genel meclis üyesi Abuzer Açıkgöz'ün yerine yeni meclis üyesi belirlendi.

Hayatını kaybeden Adıyaman İl Genel Meclis Üyesi Abuzer Açıkgöz'ün yerine yedek üye Emre Bakırcı göreve başladı.

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