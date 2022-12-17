Bakımsızlık ve kötü muamele sebebiyle 6 yaşında hayata veda eden Elif hakkında kan donduran sözler: Odaya kilitleyip her çıktığında işkence yapmışlar - Son Dakika
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Bakımsızlık ve kötü muamele sebebiyle 6 yaşında hayata veda eden Elif hakkında kan donduran sözler: Odaya kilitleyip her çıktığında işkence yapmışlar

17.12.2022 10:32

Eskişehir'de 6 yaşındaki Elif Tiftik'in bakımsızlık ve kötü muamele sonucu hayatını kaybetmesi sonrasında halası ve amcası tutuklandı. Tiftik'in 2 abisi de evde kötü halde bulunarak devlet korumasına alınırken çocukların durumuna ilişkin konuşan akrabaları, "Aylarca 3 kardeş bir odada kilitli bir şekilde kalmış. Kapının üzerine zil takmışlar, çocuklar bir yere kaçmasın gitmesin diye. Çocuklara her çıktığında işkence yapmış. Bu çocuğun ölümü öbür çocukları kurtardı." dedi.

Anne ve babası cezaevinde olan 6 yaşındaki Elif Tiftik; babaanne, hala ve amcasıyla yaşadığı evde hayatını kaybetti. Uzun süre aç bırakıldığı iddia edilen Elif Tiftik'in kötü muamele gördüğü, bedeninde darp izlerine rastlandığı belirtildi. Acı ölüm sonrasında adrese giden polis ekipleri Tiftik'in abileri 9 yaşındaki Y.T. ile 12 yaşındaki M.T.'yi de sağlık durumları kötü şekilde buldu.

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"HER DIŞARI ÇIKTIKLARINDA İŞKENCE YAPMIŞLAR"

Ölen Tiftik'in cenazesinde konuşan akrabası Gamze Akkoyun çocukların kaldığı alanı "Rutubet o kadar ağırdı ki hiçbir insan orada kalamaz" diyerek anlattı. Çocukların babaannelerinin yanında kaldığı süre boyunca eziyet gördüğünü ve aç bırakıldığını iddia eden akrabaları Akkoyun, "Anne ve baba birbirinin amca çocukları. Çocukların velayetini baksın diye babasının isteği üzerine babaanneye vermişler. Çocukları eve kapatmış, hiçbir şekilde dışarıya çıkartmamış. Aylarca 3 kardeş bir odada kilitli bir şekilde kalmış. Kapının üzerine zil takmışlar. Halısı bile olmayan boş bir odanın içindeymiş çocuklar. Oda komple rutubetli. Perdeyi tuttum ellerim ıslandı. Rutubet o kadar ağırdı ki hiçbir insan orada kalamaz. Çocukların kapısına koyunların boynuna asılan zillerden takmışlar. Kapı açılınca duymak için, çocuklar bir yere kaçmasın gitmesin diye. Çocuklara her çıktığında işkence yapmış. Bu çocuk açlık ve işkenceden dolayı öldü. Biz de bilmiyoruz kaç aydır öyle olduklarını" dedi.

Hayatını kaybeden Nur Elif'in akrabalarından şok iddialar

"BU ÇOCUĞUN ÖLÜMÜ DİĞERLERİNİ KURTARDI"

Nur Elif Tiftik'in hayatını kaybetmesiyle diğer çocukların hayatının kurtulduğunu söyleyen Akkoyun, "Bu çocuğun ölümü öbür çocukları kurtardı. İki kardeşi kurtardı. Bu çocuk ölmeseydi öbür çocuk da ölmek üzereydi. 2-3 gün daha dursaydı ölecekti. Bu çocukları biz kaçırdık. Çocuklara 2 kaşık çorba ve meyve suyu içirdik. Çocuklar istifra etmeye başladı. Elleri yüzleri mordu. Darp izleri vardı. Ambulansı çağırıp direkt hastaneye gönderdik. Hastanede de durumlarını düzeltmek için serumla beslediler. Normal beslenemiyorlardı, mideleri küçülmüş. Çocuğa sordum "Ne oldu size böyle?" dedim. 'Abla bizi bir odaya kilitliyor. Bizi 3-4 gün odadan çıkartmıyor. Yarım parça ekmek veriyor, onu da iki kardeş bölüşüp yiyorduk. Ben erkek olduğum için çişimi pet şişeye yapıyordum. Büyük tuvaletimi üzerime yapıyordum' dedi. Ölen kız da kakasını sürekli üzerine yapıyormuş. Altı tahriş içindeymiş. Bu çocuk bu şekilde öldü. Ebesi tarafından öldürüldü. Darp ve açlık sonucunda öldü. Başka bir şey yok" diye konuştu" dedi.

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"HER TARAFI MOSMORDU"

Çocuklara eziyet ettiği ve olay ortaya çıktıktan sonra ortadan kaybolan babaanne hakkından sonra konuşan akrabaları Ebru Çoknur ise şu ifadeleri kullandı: "Tehdit ettiler bıçakla ve silahla. Cenaze evini bastılar. Bir babaanne, bir amca, bir hala yeğen öldükten sonra bırakıp gider mi? Kaçar mı? Suçu olmayan kaçmaz. Hani neredeler? Adalet nerede? Babaanne hala kayıp. Çocuk açlıktan ölmüş. Her tarafı mosmordu. Öbür çocukta ölmek üzere hastanede. Adalet istiyoruz başka bir şey değil. Adalet yerini bulsun. Şu ufacık çocuğun kanı yerde kalmasın. Bir babaanne bunu yapıyorsa, bu insanda vicdan aramayacaksın. En ağır cezayla yargılanmasını istiyoruz. Sonuna kadar da peşindeyiz. Şu çocukların sonuna kadar peşindeyiz."

HALA VE AMCA TUTUKLANDI, BABAANNE ARANIYOR

Olay sonrasında babaanne Cihangir K.'nin kaçmasının ardından eve operasyon yapan polis ekipleri hala Deniz T. ile amca Sezer T.'yi gözaltına aldı. Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen amca ve hala sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince amca ve hala basın mensuplarından saklanarak adliye garajından içeri sokuldu. Cihangir K. ise henüz yakalanamadı. Şüpheli Deniz T. 'çocuğa eziyet', Sezer T. ise aile arasında çıkan kavgayla ilgili 'silahlı tehdit' suçundan tutuklandı. Şüpheliler, tutuklama kararının ardından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Yunus Emre Devlet Hastanesine sevk edildi. Sağlık kontrolü akabinde cezaevine gönderilen Deniz T. ve Sezer T. hastane çıkışında basın mensuplarının soruları üzerine suçlamaları reddetti. Deniz T. "Doğru değil, yalan. Kesinlikle öyle bir şey yok. Onlar benim öz yeğenim" dedi. Sezer T. ise "yeğenimin ölümüyle hiçbir alakam yoktur" dedi.

Kaynak: İHA
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Eskişehir, Çocuk, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bakımsızlık ve kötü muamele sebebiyle 6 yaşında hayata veda eden Elif hakkında kan donduran sözler: Odaya kilitleyip her çıktığında işkence yapmışlar - Son Dakika

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