Hayatını kaybeden oğluna bayramlık alan anne yürekleri dağladı - Son Dakika

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yaklaşık 2 ay önce 10 yaşındaki oğlu Tuğberk Efe'yi kaybeden Banu Arslan'ın vefat eden oğluna aldığı bayramlık elbise ve ayakkabıları kabrine bırakması adeta yürekleri dağladı.

10 yaşındaki oğlu Tuğberk Efe yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek 20 Mart tarihinde hayata gözlerini yuman Banu Arslan, Ramazan Bayramı'nın ilk günü oğlunun Alaplı ilçesi Gürpınar aile mezarlığında bulunan kabrini ziyaret etti. Acılı anne,

aldığı bayramlık elbise ve ayakkabıyı oğlunun en sevdiği oyuncağı ile birlikte kabrinin üzerine koydu. Bir süre mezarın başında ağıt yakan acılı anne, görenlerin yüreklerini dağladı. - ZONGULDAK