Kanser hastası olduğu öğrenilen Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğünde görevli Üstek, dün akşam kaldırıldığı Ankara Şehir Hastanesi 'nde yapılan müdahaleye rağmen sabah saatlerine yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA

Ankara Şehir Hastanesi, Kırıkkale, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hayatını kaybeden polis memurunun cenazesi toprağa verildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.