Hayatını Kaybeden Polis Toprağa Verildi
1 saat önce
İstanbul'da görevli polis memuru Necati Uysal, yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek önceki gün yaşamını kaybetti.
İstanbul
'da görevli polis memuru Necati Uysal
, yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek önceki gün yaşamını kaybetti. Polisin cenaze töreni Balıkesir
'in Dursunbey
ilçesinde gerçekleşti.
Edinilen bilgiye göre, 4 ay önce soğuk algınlığı sebebiyle hastaneye başvuran polis memuru Necati Uysal, yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. Baş polis olarak görev yapan 50 yaşındaki Necati Uysal'ın cenazesi İstanbul'dan alınarak memleketi Balıkesir'in Dursunbey ilçesine getirildi.
İlçeye bağlı Karagöz Mahallesi'nde düzenlenen cenaze törenine Dursunbey Kaymakamı Emrullah Temizkan, Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan
, polis memuru Uysal'ın meslektaşları, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedilen Uysal'ın ailesi ve yakınlarının büyük üzüntü içinde oldukları gözlemlendi. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 04:11 Kaynak: İHA
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