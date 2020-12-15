Hayatını kaybeden sağlık personeli son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Hayatını kaybeden sağlık personeli son yolculuğuna uğurlandı

15.12.2020 16:50
Hayatını kaybeden sağlık personeli son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde banyosunda yaktığı mangalın dumanından zehirlenerek hayatını kaybeden sağlık personeli son yolculuğuna uğurlandı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde banyosunda yaktığı mangalın dumanından zehirlenerek hayatını kaybeden sağlık personeli son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, Akyazı ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akyazı Devlet Hastanesinde idari birim personeli olarak çalışan Abdullah Bekmezci'den yakınları bir süre haber alamadı. Bekmezci'den haber alamayan kişiler durumu, polis ekiplerine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine Abdullah Bekmezci'nin yaşadığı eve giden ekipler, gelen dumanlar sebebi ile banyoya yöneldi. Ekiplerce yapılan kontrollerde Bekmezci'nin, yaktığı mangalın dumanından etkilenip zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi. İki çocuk babası olduğu ve eşinden bir süre önce ayrıldığı öğrenilen Abdullah Bekmezci için çalıştığı hastanenin bahçesinde cenaze namazı kılındı. Kılınan cenaze namazı sonrasında Bekmezci, Akyazı ilçesi Seyfeler Mahallesinde bulunan aile kabristanlığına defnedildi. - SAKARYA

Hayatını kaybeden sağlık personeli son yolculuğuna uğurlandı
Hayatını kaybeden sağlık personeli son yolculuğuna uğurlandı
Hayatını kaybeden sağlık personeli son yolculuğuna uğurlandı
Hayatını kaybeden sağlık personeli son yolculuğuna uğurlandı

Cumhuriyet, Sakarya, Akyazı, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hayatını kaybeden sağlık personeli son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

BluTV, yayından kaldırılan Çıplak dizisi hakkında açıklama yaptı Sinir krizi geçiren kadın yarı çıplak soyunup, otomobillere saldırdı Sevgilisini öldürdü, cansız bedenin kokmaması için klimayı açık bıraktı Denizli'de bir şahıs, eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği dayısının oğlunu tabancayla yaraladı Acun Ilıcalı, Exxen'de yayınlanacak Fightclup yarışmasından ilk fragmanı paylaştı 12 yaşındaki kız çocuğu evde kendini asmıştı! Babası sınav sonucuna kızdığı için intihar etmiş Kadın müşterileri korumak istedi, katil oldu! Avukat böyle savundu: Kadir Şeker'den 20 kat daha masum Son Dakika! TİSK'ten asgari ücret açıklaması: Destekler devam etsin, vergi ve prim yükleri uygun seviyeye çekilsin
Beşiktaş'tan ayrılacağı konuşulan Adem Ljajic'e Göztepe talip oldu Beşiktaş'tan ayrılacağı konuşulan Adem Ljajic'e Göztepe talip oldu         
17:17
Çaykur Rizespor, Eskişehirspor'u 3-0 yenerek Türkiye Kupası'nda üst tura çıktı Çaykur Rizespor, Eskişehirspor'u 3-0 yenerek Türkiye Kupası'nda üst tura çıktı         
16:58
Reuters, Türkiye analizini Kilyos Mezarlığı'nda çekilen fotoğrafla paylaştı: İstanbul'da ölümler iki katına çıktı Reuters, Türkiye analizini Kilyos Mezarlığı'nda çekilen fotoğrafla paylaştı: İstanbul'da ölümler iki katına çıktı         
16:30
Son Dakika! Meclis'teki 4 siyasi partiden ortak bildiri: ABD'nin yaptırım kararını reddediyoruz Son Dakika! Meclis'teki 4 siyasi partiden ortak bildiri: ABD'nin yaptırım kararını reddediyoruz         
16:09
60 kişilik cinsel ilişki partisine baskın! Misafirleri bile parayla yoldan çıkarmış 60 kişilik cinsel ilişki partisine baskın! Misafirleri bile parayla yoldan çıkarmış         
15:57
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı'na alınacak 12 bin personelin yerleştirme sonuçları açıklandı Son Dakika: Sağlık Bakanlığı'na alınacak 12 bin personelin yerleştirme sonuçları açıklandı         
15:38
Ukrayna tarihinde bir ilk! Türkiye ile korvet ve SİHA üretimi konusunda anlaşma imzalandı Ukrayna tarihinde bir ilk! Türkiye ile korvet ve SİHA üretimi konusunda anlaşma imzalandı         
15:10
Bahçeli'nin Bahçeli'nin "HDP kapatılsın" çağrısına AK Partili Kurtulmuş'tan yanıt: Parti kapatmaların olumlu sonuçları görülmedi         
14:07
Görenler gözlerine inanamıyor! Bir yıl çalışarak hurda klasik otomobilleri ilk günkü haline getiriyor Görenler gözlerine inanamıyor! Bir yıl çalışarak hurda klasik otomobilleri ilk günkü haline getiriyor         
12:49
'Van Gölü Canavarı' sandılar, domuz çıktı 'Van Gölü Canavarı' sandılar, domuz çıktı         
12:43
Belediye binasına girerken görüntülenen hayvanların sahibi: Kapı açılmış, çıkmışlar Belediye binasına girerken görüntülenen hayvanların sahibi: Kapı açılmış, çıkmışlar         
12:34
9 kadını acımasızca katleden katilin ifadesi kan dondurdu: Yakalanmasaydım pişman olmazdım 9 kadını acımasızca katleden katilin ifadesi kan dondurdu: Yakalanmasaydım pişman olmazdım         
12:28
Volkswagen'in yönetim kurulu üyeliğine ilk kez bir Türk atandı Volkswagen'in yönetim kurulu üyeliğine ilk kez bir Türk atandı         
11:19
Arçelik, Japon devi Hitachi'nin hisselerini almak için görüşüyor Arçelik, Japon devi Hitachi'nin hisselerini almak için görüşüyor         
10:45
Tarlada bulunan kemikler kan donduran cinayeti aydınlattı! Tecavüze uğrayan çobanın intikamı acı olmuş Tarlada bulunan kemikler kan donduran cinayeti aydınlattı! Tecavüze uğrayan çobanın intikamı acı olmuş         
10:34
Kızı polisle tartışan anne hakaretler savurdu! Gerçeği öğrenince ortalık bir anda karıştı Kızı polisle tartışan anne hakaretler savurdu! Gerçeği öğrenince ortalık bir anda karıştı         
10:14
Nusret Gökçe, Londra'daki yeni mekanı için 850 bin TL maaş vereceği müdür arıyor Nusret Gökçe, Londra'daki yeni mekanı için 850 bin TL maaş vereceği müdür arıyor         
08:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2020 17:38:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hayatını kaybeden sağlık personeli son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei