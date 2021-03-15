Hayatını kaybeden sağlıkçılar anısına 150 mimoza fidanı diktiler - Son Dakika

Hayatını kaybeden sağlıkçılar anısına 150 mimoza fidanı diktiler

15.03.2021 18:30

Hayatını kaybeden sağlıkçılar anısına 150 mimoza fidanı diktiler Rektör Ünal: "Sağlıkçılar 100 yılın kahramanlığını ortaya koydular" Başkan Deveci: "Sağlıkçılar destan yazdılar" Samsun'da hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının anısına 150 mimoza fidanı toprakla buluşturuldu.

Hayatını kaybeden sağlıkçılar anısına 150 mimoza fidanı diktiler

Rektör Ünal: "Sağlıkçılar 100 yılın kahramanlığını ortaya koydular"

Başkan Deveci: "Sağlıkçılar destan yazdılar"

SAMSUN - Samsun'da hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının anısına 150 mimoza fidanı toprakla buluşturuldu.

Atakum ilçesinde yeni oluşturulan "Atakum Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi Sağlık Çalışanları Hatıra Ormanı"nda fidan dikme etkinliği düzenlendi. Etkinlikte 150 mimoza fidanı, hayatını kaybeden sağlıkçıların anısına dikildi. Atakum Belediyesi öncülüğünde gerçekleşen etkinlik, hayatını kaybeden sağlıkçılar için saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı'ın okunmasıyla başladı. Akabinde kürsü konuşmalarını geçildi.

İlk olarak konuşmasını gerçekleştiren Atakum Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Neşe Kangüleç, "Tıp Bayramı vesilesiyle burada sizlerle buluşmak bizlerde güzel bir duygu oluşturdu. İçinde bulunduğumuz pandemiden dolayı sizler gibi çok değerli 385 sağlık çalışanımızı, değerli hocalarımızı yitirmenin üzüntüsüyle 14 Mart'ı bir bayram havasında kutlayamıyoruz. Hayatlarını kaybetmiş olan tüm hocalarımıza ve sağlık çalışanlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyoruz" dedi.

"Sağlık çalışanlarına saygı ve vefa bir borcumuzdur"

Samsun Tabip Odası Başkanı Dr. Funda Neslihan Furtun, benzeri görülmemiş zamanlar yaşandığını belirterek, "Yüzyılın salgınını yaşadığımız bu dönemde tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sağlık çalışanları bir asker gibi fedakarca cansiparane mücadele ediyorlar. Hekimler ve sağlık çalışanları hastalarına bakım sağlarken bilinçli bir şekilde çok tehlikeli bir durumda mesleklerini uyguluyorlar. Üstelik bunları çoğu kez ideal sayılmayacak koşullarda yapıyorlar. Çocuklarını, eşlerini, anne ve babalarını hatta hayatlarını bir kenara bırakarak hastalanma ve ölüm riskini göze alarak yaşatmak için mücadele ediyorlar. Sağlık çalışanlarına saygı ve vefa bir borcumuzdur. Bu park da bunun sembolüdür" şeklinde konuştu.

İl Sağlık Müdür Vekili olarak programa katılan Dr. Mehmet Kılınç, "Tüm meslektaşlarımın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum. Pandemi süreci nedeniyle geçen yıl ve bu yıl gerek izolasyon ve korunma yöntemleri nedeniyle törenlerimizi kısıtlı ve az sayıda katılımlarla gerçekleştirdik. Şu anda hastanelerimizde kısıtlı sayıda hekimlerimizin katılımıyla kutlamalarımızı dün ve bugün yaptık. Tüm sağlık çalışanlarımıza vefa, saygı adına böyle bir etkinliği düzenlediklerinden dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"100 yılın kahramanlığını ortaya koydular"

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, "14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle sağlık çalışanlarımıza başta şükranlarımızı, saygımızı, minnettarlığımızı arz ediyorum. Doğrudan veya dolaylı olarak bu süreçte ülkenin içerisinde bulunduğu insanlığın karşı karşıya kaldığı salgınla mücadele noktasında kendi varlıklarını, sağlıklarını hiçe sayarak cephedeki asker gibi üzerine düşen yükümlülüğü fazlasıyla yapan sağlık çalışanlarımızın artık bir destan yazdığına, yazılacak okunacak bir destanlarının var olduğuna inanıyoruz. Bundan sonraki süreç açısından da geriye dönüldüğünde belki ders kitaplarında okunacak, bir krizin nasıl yönetileceğini, kriz esnasında insanın kendi kaygılarını bir kenara bırakarak insanlığı nasıl düşündüğünü gösteren güzel bir örnek olarak ders kitaplarına gireceğini düşünüyoruz. Bir şekilde etkilemek suretiyle ahirete giden bütün sağlık çalışanlarımıza Rabb'imden rahmet diliyorum. 100 yılın kahramanlığını ortaya koydular. Bir an önce yüz yüze, yüzümüzdeki maskeyi çıkardığımız, bir birimize dokunabildiğimiz, temas edebildiğimiz günlere kavuşmayı ümit ediyorum" açıklamasında bulundu.

Son olarak kürsüye gelen Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci ise şunları söyledi:

"Sağlık çalışanlarımızın geçmişte bir destanı var. Sadece bugün destan yazmıyorlar. Çanakkale'de yazdılar, İstanbul'un işgalinde yazdılar. Bu pandemi sürecinde de devam ettiriyorlar. Dünyanın başka alanlarını da izliyoruz. Hastane ve hizmet alanındaki eğilimlerini izliyoruz. Günlerce, aylarca evine gitmiyor, küçük çocuğunu görmüyor, otelde yatıyorlar. Her gün hastaneye gittiğinde virüs kapabileceğini ve peşinden ölebileceğini de biliyorlar. Buna rağmen gidiyorlar. Bunu adı şehitliktir. Burada anılarını yaşatacağımız, şehit olmuş sağlık çalışanlarıdır. Onlar bizim kalbimizde destan yazdılar. Bu yetmez. Mikrop kapacağını, öleceğini bile bile çocuğundan, eşinden vazgeçerek koşa koşa hizmete giden sağlık çalışanlarının bu konudaki hakkı teslim edilmelidir. Şartlar böyle iken sağlık çalışanına, doktora şiddet uygulamak ne demektir. İnsanlık bunun neresinde. Şehit olan sağlık çalışanlarımıza rahmet diliyorum. Pandemi belasından bir an önce kurtulmayı diliyorum."

Konuşmalarının ardından fidan dikimine geçildi. Protokol üyeleri mimoza fidanlarını toprakla buluşturdu. Etkinlik toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

(FAU-SLH-Y)

Hayatını kaybeden sağlıkçılar anısına 150 mimoza fidanı diktiler
Hayatını kaybeden sağlıkçılar anısına 150 mimoza fidanı diktiler
Hayatını kaybeden sağlıkçılar anısına 150 mimoza fidanı diktiler
Hayatını kaybeden sağlıkçılar anısına 150 mimoza fidanı diktiler

Tıp Bayramı, 14 Mart, Samsun, Rektör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hayatını kaybeden sağlıkçılar anısına 150 mimoza fidanı diktiler - Son Dakika


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