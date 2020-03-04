Hayatını kaybeden sanatçı Kıvanç Uğraşbul için Mersin'da tören - Son Dakika

MERSİN'de evinde geçirdiği rahatsızlığın ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren opera sanatçısı Kıvanç Uğraşbul (53) için uzun yıllar görev yaptığı Mersin Devlet Opera ve Balesi'nde (MDOB) tören düzenlendi. Törenin ardından Uğraşbul'un cenazesi, toprağa verilmek üzere İstanbul'a gönderildi.

MDOB'da uzun yıllar solist sanatçı olarak birçok temsilde görev yaptıktan sonra geçen yıl emekli olan ve dizilerde rol alan, gösterdiği performansla adından söz ettiren 1 çocuk babası Kıvanç Uğraşbul, evinde aniden rahatsızlandı. Uğraşbul, çağırılan ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Uğraşbul, aort damarının yırtıldığının belirlenmesi üzerine ameliyata alındı. Ancak Kıvanç Uğraşbul, tüm çabalara karşın kurtarılamadı.

Sanatçı Kıvanç Uğraşbul'un cenazesi, hastane morgundan alınarak uzun yıllar görev yaptığı MDOB sahnesine getirildi. Buradaki törene, MDOB Müdürü ve Sanat Yönetmeni Serbülent Biçer, Kıvanç Uğraşbul'un oğlu Alkış ile eşi Yurdanur Uğraşbul, sanatçı arkadaşları ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Törende konuşan MDOB Müdürü Biçer, Uğraşbul'un ömrünün büyük bölümünü sanatına ve Mersin'e adadığını belirterek, "Sevgili Kıvanç ağabeyimizi yıllarca sahnede alkışladık. Şimdi onu alkışlayarak son yolculuğuna uğurlamak için buradayız. Böyle durumlarda ne söylenir bilmiyorum, ama sanatı ile yaptıklarının dışında dışarıda bizimle olan şakaları, ilişkisi, esprileri halen kulağımda. O, girdiği her ortamda mutlaka kahkaha sesi olurdu. Çünkü çok değerli bir insan ve büyük bir sanatçıydı" dedi.

Sanatçının oğlu Alkış Uğraşbul ise kederli günlerinde kendilerini yalnız bırakmayanlara teşekkür ederek, "Kaybımız gerçekten çok büyük. Ben sadece bir baba kaybetmedim. Aynı zamanda en önemli dostum, arkadaşım, yoldaşımdı. Zaten yaşlı görünmeyi de, baba denilmesini de istemezdi. Hep ağabey denilmesini isterdi. Bizi yalnız bırakmadığını için çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

Törenin ardından Kıvanç Uğraşbul'un cenazesi karayolu ile Adana 'ya, ardından uçakla İstanbul'a gönderildi. Bu arada, sanatçının önceki gün sosyal medya hesabından 'Bazen olmuyor ama o kadar da güzel olmuyor ki ancak bu kadar da güzel olmayabilirdi diyorsun…' paylaşımı yaptığı görüldü.

Ölüm haberini alan bazı arkadaşları ise, 'Yav ne ölmesi? Hadi kalk daha bir sürü sahnemiz var seninle. Neredeysen çık ortaya o gülüşünle. Bu şakanı kaldıramadım bak dostum' paylaşımlarında bulundu.