Hayatını Kaybeden Taraftar İçin İki Takımın Başkanları Bir Araya Geldi

Hayatını kaybeden taraftar için iki takımın başkanları bir araya geldi Yıldırım Bosnaspor ve Küçükköyspor, dostluk için bir araya geldiİSTANBUL - İstanbul Süper Amatör Lig 6.

Hayatını kaybeden taraftar için iki takımın başkanları bir araya geldi

Yıldırım Bosnaspor ve Küçükköyspor, dostluk için bir araya geldi



İSTANBUL - İstanbul Süper Amatör Lig 6. Grup mücadelesinde Yıldırım Bosnaspor-Küçükköyspor maçı öncesi çıkan olaylarda 17 yaşındaki Muhammed Yücel'in hayatını kaybetmesi sonrasında iki takımın başkanları, sporda dostluk ve kardeşliğin önemine dikkat çekmek için bir araya geldi.

İstanbul Süper Amatör Lig 6. Grup mücadelesinde Yıldırım Bosnaspor - Küçükköyspor maçı öncesi çıkan olaylarda 17 yaşındaki Muhammed Yücel'in hayatını kaybetmesi sonrasında iki takımın başkanları sporda dostluk ve kardeşliğin önemine dikkat çekmek için Gaziosmanpaşa'da bir araya geldi. Yıldırım Bosnaspor Kulübü Başkanı Saffet Eryüz ve Küçükköyspor Kulübü As Başkanı Metin Ebret'in yanı sıra hayatını kaybeden Muhammed Yücel'in babası Fatih Yücel, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner ve ilçe kaymakamları katıldı. Basın açıklamasından önce her iki takımın başkanları, Muhammed Yücel'in babası Fatih Yücel'e çiçek takdim etti. Ardından Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu'nun ortak basın açıklaması yapmasıyla birlikte taraflar birbirlerine kardeşlik ve dostluk mesajı verdiler. Sporda böyle şiddet olaylarının yaşanmaması için ortak mesaj veren başkanlar, ardından hatıra fotoğrafı çektirerek birlikteliklerini gösterdiler.

"Bu tür olayları lanetliyoruz"

Sporda şiddete karşı olduklarını belirten Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, "Millet olarak bu cezayı çekmemek adına bir daha bu tür olaylar yaşanmaması temennisinde bulunuyoruz. Gaziosmanpaşa ve Bayrampaşa ilçeleri paşa paşa geçinirken aynı zamanda bir çatı altında bir ailenin mensupları olarak güzel bir şekilde yaşamını sürdürürken bu tür olayları kınıyoruz. Özellikle spor camiası olarak da bu tür olaylara fırsat vermemek için hep birlikte mücadele edeceğimizi de ifade etmek istiyoruz. Biz bu tür olayları lanetliyor, karşı olduğumuzu da belirtmek istiyoruz" diye konuştu.

"Sporda dil, din, ırk, mezhep farkı gözetmeksizin dostluk için, kazanmak için mücadele veriyorlar"

Sporun evrenselliğine değinen Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, "Spor denilince dil, din, ırk, mezhep farkı gözetmeksizin hangi dine mensup olursa olsun hepsi sahada dostluk için, kazanmak için mücadele veriyorlar. Tribünlerde de taraftarlar onlara tezahürat ediyorlar. İşte bu güzel tezahüratın tüm dünyada hakim kılmasını istiyoruz" dedi.

"Biz kendileriyle kardeşiz ve kardeşliğimiz ilelebet sürecektir"

Küçükköyspor ile kardeş olduklarını dile getiren Yıldırım Bosnaspor Kulübü Başkanı Saffet Eryüz, "Biz Küçükköy ile iç içeyiz. Ben kendim Küçükköy doğumluyum. Biz etle tırnak gibiyiz. Bizim aramızda bir husumet yoktur, olmayacaktır. Biz kendileriyle kardeşiz ve kardeşliğimiz ilelebet sürecektir. Tek temennim budur. Sporda yaşanmaması gereken bir olay yaşandı, hepimizin başı sağolsun, mekanı cennet olsun. Hiçbir sportif başarının bir candan daha değerli olmadığını biliyoruz ve ligden çekildik. Bir Muhammedimiz daha kaybolmasın diye ligden çekildik" ifadelerini kullandı.

"Muhammedlerin ölmemesi için elimizden geleni yapıyoruz"

Sporda şiddeti kınayan ve Yıldırım Bosnaspor ile yan yana olduklarını ifade eden Küçükköyspor Kulübü As Başkanı Metin Ebret, "Yıldırım Bosna bizim kendi takımımız, kendi semtimizin takımı, yan yanayız. Küçükköy camiası olarak bu olayı kınadık. Camia olarak bir daha Küçükköy'ün adının bu tip işlerle anılmaması veya Muhammedlerin ölmemesi için elimizden geleni yapıyoruz. Kendilerine yakışanı yaptılar. Ligden çekildiler. Biz onaylamadığımız halde ligden çekildiler. Centilmence bir davranıştı" şeklinde konuştu.

Son Dakika » Genel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Gayrisafi Yurt İçi Hasıladan En Yüksek Payı İstanbul Aldı

İstanbul Havalimanı'nın Otoparkları Şubat Ayı Sonuna Kadar Ücretsiz Olacak

Binali Yıldırım, Meclis Başkanlığı'ndan İstifa Tartışmalarına Noktayı Koydu

THY, Buzlanmaya Karşı Uçakları Özel Sıvılarla Yıkıyor