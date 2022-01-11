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Hayatını kaybeden tıp öğrencisinden geriye bu görüntüler kaldı - Son Dakika

Hayatını kaybeden tıp öğrencisinden geriye bu görüntüler kaldı

11.01.2022 23:04
Hayatını kaybeden tıp öğrencisinden geriye bu görüntüler kaldı

Elazığ'da hayatını kaybeden tıp öğrencisinin son görüntüleri ortaya çıktı.

Elazığ'da hayatını kaybeden tıp öğrencisinin son görüntüleri ortaya çıktı. Ölmeden önce video çeken genç, hesabındaki para ile annesine sözü olan fırının alınmasını ve geri kalanının ise kız kardeşine verilmesini vasiyet etti.

Olay, dün merkeze bağlı Hilalkent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Enes Kara (20) dün sabah saatlerinde binanın önünde hareketsiz halde bulundu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Kara, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yapılan geniş çaplı incelemede Kara'nın balkondan atladığı belirlendi.

Kara'nın intihar etmeden önce arkadaşına gönderdiği video ortaya çıktı. Enes Kara çektiği videoda, "Bu benim intihar videom veya notum. Artık hayatıma devam etmek istemiyorum. Bu her geçen gün daha da zor oluyor. Sürekli stres, gelecek kaygısı ve ne yapacağını bilmiyorum. Bu şekilde yaşamak istemiyorum. Bunu aileme ve iki üç arkadaşıma atmayı düşünüyorum. Ama gizli kalmasını istediğim bir video değil. İçimde bulunduğum durumu anlatmaya çalışacağım. Tıp okuyorum. Oldukça zor geliyor bana. Sınavlara elimden geldiğince çalıştım. Ama 25 civarı bir ortalaya sahibim geçmek için 60'ın üzerinde olması gerekiyor. Yani epeye bir düşük. İçimde bulunduğum durumda tüm yaşama hevesimi ve sevincimi kaybettim. Aileme de bunu açıkçası söyleyemiyorum, korkuyorum. Ne yapacaklarını hiç bilemiyorum. Her şeyi yapma potansiyelini taşıyorlar. Böyle bir durumla açıkçası karşılaşmadım. Umarım beni anlıyorsunuzdur" dedi.

"Bir miktar param var onunla annem fırın alınmasını istiyorum"

Geçmişe baktığında çok kötü bir hayat yaşamadığını anlatan Kara, "Ama artık yaşanılacak bir hal almıyor. Geleceğe baktığım zaman daha da kötü bir hal alacakmış şimdiden görebiliyorum. Yaşamak istemiyorum. Vasiyetimden bahsetmek istiyorum. Anneme bir sözüm vardı. Çalışmaya başladığım zaman ona bir fırın alacaktım. Bu biraz saçma olabilir ama annemle babam bu konuyu tartışıyordu. Annem fırını değiştirmek istiyordu, babam istemiyordu. Bir miktar param var onunla annem fırın alınmasını istiyorum. Artanıyla da bir küçük kardeşime kalmasını istiyorum. 2 kız kardeşim var. Ailemden şunu rica ediyorum. Kardeşlerime daha toleranslı davranın. İlerde muhtemelen okuyacağı üniversite bölümünü kendisi seçemeyecek, nerede kalacağını kendisi seçemeyecek, hiçbir şeyi seçemeyecek. Aileme karşı çıktığı zaman hiçbir şey yapamayacağını fark edecek. Lütfen yaptığınız hatanın farkına varın. Çocuklarınız için hayatınızı zehir ediyorsunuz. Biliyorum ailem beni seviyor. Benim için iyi şeyler yapmaya çalışıyor ama gerçekten hayat artık çekilmez bir hal aldı. Kardeşlerim için de böyle olmasını istemiyorum. Diyeceklerim bu kadar" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

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Fırat Üniversitesi, Enes Kara, İntihar, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hayatını kaybeden tıp öğrencisinden geriye bu görüntüler kaldı - Son Dakika


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