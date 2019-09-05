Hayatını kaybeden ünlü işkembeci apik hayrabetyan son kez dükkanının önünde

BİZİ ÇOCUĞU GİBİ KENDİ ELLERİYLE BESLERDİ
Yaklaşık 30 yıldır Apik Hayrabetyan'ın yanında çalışan Abidin Sarar, "Ben onun yanında çalışmaya başladığımda 16 yaşındaydım. Apik usta anlatılmaz yaşamak lazım. Bizi çocuğu gibi kendi elleriyle beslerdi. Yani patron değil çalışan gibiydi. Takım elbiseyle bulaşık yıkardı. Çok kederliyiz bir devir kapandı. Bize ' burası hayat üniversitesidir' derdi. Bize hayatı öğretti, yaşamayı öğretti. Bir aile nasıl bir araya gelir bize onu öğretti. Dükkanın yeniden açılmasıyla ilgili bir faaliyet var. İnşallah açılacak. İnşallah olur. Onu yaşatmak lazım. Kendisi çok titizdi. Bize ' kendinizin yemediği bir şeyi kimseye yedirmeyin' derdi. Birde işkembenin bir özelliği var. Şimdikiler işkembeyi ilaçla temizliyorlar. Bizim kendi işçilerimiz vardı onlar gece gündüz çalışır işkembeyi elleriyle temizlerdi. Bizim işkembelerin lezzeti buradan geliyor" dedi.
BİZE HERŞEYİ O ÖĞRETTİ
Dükkanda usta olarak çalışan Vahap Taştan "Ben de yanında 30 sene çalıştım. Biz çocukken yanına geldik bize her şeyi o öğretti.. Sürekli aynı elemanlarla çalıştı. Çünkü bizim orası bir okul gibiydi. Dükkanımıza sanatçılar, iş adamları gelirdi. Yeniden açılmasını çok isterim" dedi.
İSTİYORUM Kİ DOLAPDERE'DEKİ O APİK ADI HİÇ İNMESİN
Şişli Eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ise, "Bugün bir tarih, Apik barışın güzelliğin adı. Herkesi kucaklayan bir insandı. Hepimizde emeği olan bir isim. Ne zaman gidersek bizim karnımızı doyurur gönderirdi. Bu gün Apik ağabeyi Hak dünyaya uğurluyoruz. Mekanı cennet olsun. Çocuklarıyla da konuşacağım istiyorum ki, Dolapdere'deki o Apik adı hiç inmesin" dedi.
CENAZESİ SON KEZ DÜKKANININ ÖNÜNE GELDİ
Cenaze töreninin ardından Hayrabetyan'nın cenazesi son kez Beyoğlu Dolapderede bulunan yaklaşık 10 yıldır kapalı bulunan Apik İşkembe Salonu önüne geldi. Hayrabetyan'ın yakınları dükkanın önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Hayrabetyan'nın cenazesi defnedilmek üzere Şişli Ermeni Mezarlığı'na götürüldü.
Görüntü Dökümü:
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-Beyoğlu Üç Horan Kilisesi'nden görüntü
-Kilisede toplananlar
-Hayrabetyan'nın yakınlarının taziyeleri kabul etmesi
-Eski çalışanlarla röp
-Mustafa Sarıgül ile röp.
-Cenaze töreninden görüntü
-Hayrabetyan'nın eşinden görüntü
-Apik İşkembe salonundan görüntü
-Cenazenin iş yerinin önüne gelmesi
-Yakınların dükkan önünde hatıra fotoğrafı çektirmesi
-Cenaze aracının gidişi
-Genel ve detaylar