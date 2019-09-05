Hayatını kaybeden ünlü işkembeci apik hayrabetyan son kez dükkanının önünde

İstanbul'un en eski işkembecilerinden biri olan Apik işkembecisinin sahibi ve aynı zamanda Beyoğlu Üç Horan Kilisesi Vakfı Başkanı Apik Hayrabetyan geçtiğimiz pazartesi günü 92 yaşında hayatını kaybetti. Beyoğlu Üç Horan Kilisesi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Hayrabetyan'nın cenazesi son kez, kapalı bulunan Apik İşkembe Salonu önüne getirildi. Cenaze daha sonra defnedilmek üzere Şişli Ermeni Mezarlığı'na götürüldü

Ermeni Cemaati'nin önde gelen isimlerinden Beyoğlu Üç Horan Kilisesi Vakfı Başkanı Apik Hayrabetyan, uzun süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle geçtiğimiz pazartesi günü tedavi gördüğü Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi'nde 92 yaşında hayatını kaybetti.

39 yıldır Beyoğlu Üç Horan Kilisesi'nde Vakıf Başkanlığı yapan Apik Hayrabetyan Taksim Surp Harutyun Kilisesi ve Şişli Ermeni Mezarlığı'nın da yöneticiliğini yapıyordu.

Apik Hayrabetyan için bugün Beyoğlu Üç Horan Kilise'sinde cenaze töreni düzenlendi. Törene Apik Hayrabetyan'ın eşi Hayguhi Hayrabetyan, yeğeni Silva Hayrabetyan, Türkiye Ermenileri Patrikhanesi Ruhani Kurul Başkanı Episkopos Sahak Maşalyan, Ermeni Patrik Genel Vekili Başpiskoposu Aram Ateşyan, Şişli Eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ve sevenleri katıldı.

BİZİ ÇOCUĞU GİBİ KENDİ ELLERİYLE BESLERDİ

Yaklaşık 30 yıldır Apik Hayrabetyan'ın yanında çalışan Abidin Sarar, Ben onun yanında çalışmaya başladığımda 16 yaşındaydım. Apik usta anlatılmaz yaşamak lazım. Bizi çocuğu gibi kendi elleriyle beslerdi. Yani patron değil çalışan gibiydi. Takım elbiseyle bulaşık yıkardı. Çok kederliyiz bir devir kapandı. Bize ' burası hayat üniversitesidir' derdi. Bize hayatı öğretti, yaşamayı öğretti. Bir aile nasıl bir araya gelir bize onu öğretti. Dükkanın yeniden açılmasıyla ilgili bir faaliyet var. İnşallah açılacak. İnşallah olur. Onu yaşatmak lazım. Kendisi çok titizdi. Bize ' kendinizin yemediği bir şeyi kimseye yedirmeyin' derdi. Birde işkembenin bir özelliği var. Şimdikiler işkembeyi ilaçla temizliyorlar. Bizim kendi işçilerimiz vardı onlar gece gündüz çalışır işkembeyi elleriyle temizlerdi. Bizim işkembelerin lezzeti buradan geliyor dedi.

BİZE HERŞEYİ O ÖĞRETTİ

Dükkanda usta olarak çalışan Vahap Taştan 'Ben de yanında 30 sene çalıştım. Biz çocukken yanına geldik bize her şeyi o öğretti.. Sürekli aynı elemanlarla çalıştı. Çünkü bizim orası bir okul gibiydi. Dükkanımıza sanatçılar, iş adamları gelirdi. Yeniden açılmasını çok isterim dedi.

İSTİYORUM Kİ DOLAPDERE'DEKİ O APİK ADI HİÇ İNMESİN

Şişli Eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ise, 'Bugün bir tarih, Apik barışın güzelliğin adı. Herkesi kucaklayan bir insandı. Hepimizde emeği olan bir isim. Ne zaman gidersek bizim karnımızı doyurur gönderirdi. Bu gün Apik ağabeyi Hak dünyaya uğurluyoruz. Mekanı cennet olsun. Çocuklarıyla da konuşacağım istiyorum ki, Dolapdere'deki o Apik adı hiç inmesin dedi.

CENAZESİ SON KEZ DÜKKANININ ÖNÜNE GELDİ

Cenaze töreninin ardından Hayrabetyan'nın cenazesi son kez Beyoğlu Dolapderede bulunan yaklaşık 10 yıldır kapalı bulunan Apik İşkembe Salonu önüne geldi. Hayrabetyan'ın yakınları dükkanın önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Hayrabetyan'nın cenazesi defnedilmek üzere Şişli Ermeni Mezarlığı'na götürüldü.