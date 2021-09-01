Hayatını kaybeden usta sanatçı Ferhan Şensoy'un kızı 9 aylık hamile

Kalp damar hastalığı ve solunum yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ünlü sanatçı Ferhan Şensoy'un vefatı, başta sanat camiası olmak üzere Türkiye genelinde büyük üzüntü yarattı. Usta sanatçının vefatının ardından ortaya çıkan detay da herkesi üzdü. Buna göre Şensoy, kısa bir süre sonra dünyaya gelecek torunu Pera'yı göremeden gözlerini yumdu.

SES TİYATROSU'NDA TÖREN DÜZENLENECEK

Türk tiyatrosunun duayen ismi, sinema ve dizi oyuncusu, yarın saat 13: 00'da Ses Tiyatrosu'nda sınırlı katılım ile tertip edilecek törenin adından Teşvikiye Camii'nde kılınacak ikindi namazına müteakiben Zincirlikuyu Kabristanı'na defnedilecek.

KIZI MÜJGAN 9 AYLIK HAMİLE

2004 yılında boşandığı oyuncu Derya Baykal ile evliliğinden dünyaya gelen Derya ve Müjgan adında iki kızı olan usta sanatçı, dedelik heyecanı yaşıyordu.

32 yaşındaki büyük kızı Müjgan Ferhan Şensoy, dokuz aylık hamileydi. Ancak usta sanatçı, doğumuna sayılı günler kala torunu Pera'yı göremeden yaşamını yitirdi.

"KESİŞEN HAYATLARIMIZIN EV SAHİBİ PERA"

Müjgan Ferhan Şensoy, eşi Cem Öğet ile bebeklerinin ismine nasıl karar verdiklerini şöyle açıklamıştı:

"Cem ile konuştuğumuz bir şeydi; bir kızımız olursa adı 'Pera' olsun dedik. İkimizin hem ayrı ayrı hem de kesişen hayatlarının ev sahibiydi Pera..."

"BABAM UÇTU GÖKLERE"

Müzisyen Cem Öğet ile 2018 yılında evlenen Müjgan Ferhan Şensoy, vefat haberinin ardından, Twitter hesabından "Babam uçtu göklere" mesajını paylaşmıştı.