Hayatını kaybeden vali yardımcısının adı Cerablus'taki okulda yaşatılacak - Son Dakika

Geçen yıl görevli olduğu Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus'ta odasında hayatını kaybeden Gaziantep Vali Yardımcısı Ahmet Turgay İmamgiller'in ismi, Milli Eğitim Bakanlığınca onarılan ilçedeki 33 derslikli okula verildi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, Cerablus'taki okulda düzenlenen törende, geçen yıl bakanlık tarafından onarımı yapılan okulda 1350 öğrencinin lise ve ortaokul düzeyinde eğitim gördüğünü söyledi.

Türkiye'nin hem yurt içinde hem de Suriye'nin güvenli bölgesinde terörle mücadele ederken aynı zamanda mazlumlara kucak açtığını belirten Gül, şöyle devam etti:

"Eğitim ve sağlık gibi temel ihtiyaçlar, bunun yanında diğer insani ihtiyaçlar konusunda kendi vatandaşlarımız için ne düşünüyorsak burada yaşayan insanlar için de aynı şeyi düşünüyoruz. Eğitim belki en önemli meseledir. Çocuklarımızın daha çok okullaşması, iyi eğitim almaları ve geleceğe güvenle bakmaları için buradaki okullarımız onarılıyor. Bu şekilde eğitim öğretim hayatına katılıyorlar. Şehit ağabeyimiz, meslektaşımız geçen sene bugün vefat etmişti. Bu bölgede onun çok emeği var. Onarılan bu okula ismini verdik. İnşallah burada yetişecek insanlar yüz yıl geçse de ona dua edecek."

Konuşmanın ardından Gül, Ahmet Turgay İmamgiller'in eşi İmran, kızı İnci İmamgiller, AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer ve protokol üyeleri okulun açılışını yaptı.

Sınıfları inceleyen Vali Gül ve beraberindekiler, öğrencilerle sohbet edip, çeşitli hediyeler verdi.